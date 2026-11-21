قیمت هر اونس طلا با نزول به ۳۵۰۲ دلار در پایین‌ترین سطح اکتبر ۲۰۲۵ مواجه شد. این فلز گرانبها هفته گذشته ۹.۴ درصد ریزش کرد و معاملات آتی دسامبر با کاهش ۴.۶ درصدی بسته شد.

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جمعه به شدت کاهش یافت و در مقطعی به سطح ۳۵۰۲ دلار و ۴۹ سنت رسید که این رقم پایین‌ترین سطح ثبت شده برای این فلز گرانبها از ماه اکتبر ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. در ادامه این روند نزولی و با اعمال سه درصد کاهش قیمت، قیمت هر اونس طلا در ۳۵۱۴ دلار و هشت سنت تثبیت شد.

جدول زمانی کاهش شدید هفته گذشته

فلز گرانبها در جریان معاملات هفتگی گذشته حدود ۹.۴ درصد کاهش قیمت داشت و این افت شدید، سخت‌ترین ریزش هفتگی را از هفته منتهی به ۲۰ مارس نشان می‌دهد که نشان‌دهنده فشارهای سنگین بر بازار سرمایه در این بازه زمانی است.

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در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر، قیمت هر اونس طلا با ۴.۶ درصد کاهش در ۳۵۱۵ دلار و ۴۰ سنت بسته شد که این رقم نیز نشان‌دهنده انتظارات پایین معامله‌گران برای ادامه روند کاهشی در آینده نزدیک است.

مکانیسم کاهش ارزش طلا و آمار دقیق

در روزهای اخیر قیمت جهانی طلا امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ نیز با ریزش ادامه‌دار اونس طلا مواجه بوده است که این کاهش‌ها ادامه مستقیم روند هفتگی است. همچنین در روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ نیز اونس طلا به شدت ریخته بود که نشان‌دهنده تداوم شوک‌های منفی در این بازار است.

تأثیر عوامل منطقه‌ای بر بازار طلا

در این میان، وزیر خارجه پاکستان اعلام کرده است که جهان توان تحمل تداوم تنش میان ایران و آمریکا را ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند تأثیرات غیرمستقلی بر جریان نقدینگی و تصمیمات سرمایه‌گذاران داشته باشد.

علاوه بر مسائل سیاسی، اخبار دیگری مانند نقص سامانه پاتریوت در بحرین و سقوط موشک آمریکایی در مناطق مسکونی نیز در حال پایش هستند. این رویدادها با وجود عدم ارتباط مستقیم با قیمت‌گذاری لحظه‌ای، بر فضای کلی سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری بازار تأثیر می‌گذارند.

تحولات سایر شاخص‌های بازار

در بخش دیگری از اخبار، جزئیات تکان‌دهنده‌ای از مرگ سوگند صیادی منتشر شده که اگرچه مستقیماً به بازار طلا مربوط نیست، اما در فضای کلی اخبار اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین قیمت طلا امروز ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در زمان بسته شدن بازار و مثقال طلا با رقم ۱۰۴ میلیون تومان گزارش شده است.

در بخش انرژی، ۱۴ نفتکش ایرانی آماده شکستن محاصره اقتصادی آمریکا می‌شوند و جنگ آغاز شده است که این موضوع می‌تواند بر قیمت نفت و در نتیجه تورم جهانی و قیمت طلا تأثیرگذار باشد. همچنین محققان هشدار داده‌اند که سرطان با سرعت بیشتری در افراد زیر ۵۰ سال افزایش می‌یابد که این موضوع نیز در دسته‌بندی‌های خبری دیگر قرار می‌گیرد.