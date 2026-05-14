سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن در توضیح پیشنهادات مداخله‌جویانه رژیم صهیونیستی گفت که تل‌آویو یک منطقه خاص را برای برنامه ریزی با دولت لبنان برای نحوه پاکسازی از سلاح حزب‌الله معین می‌کند. به گزارش ایسنا، سفیر اسرائیل در آستانه برگزاری دور دیگر مذاکرات با لبنان مدعی شد که این رژیم خواهان تقویت ارتش توسط دولت لبنان است. این دیپلمات صهیونیست در حالی از خلع سلاح به عنوان شرطی برای آغاز روند سیاسی سخن به میان آورد که نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان بر ادامه نبرد با اسرائیل تاکید کرد و گفت مقاومت خلع سلاح را نخواهد پذیرفت.

به گزارش ایسنا، سفیر اسرائیل در آستانه برگزاری دور دیگر مذاکرات با لبنان مدعی شد که این رژیم خواهان تقویت ارتش توسط دولت لبنان است. این دیپلمات صهیونیست در حالی از خلع سلاح به عنوان شرطی برای آغاز روند سیاسی سخن به میان آورد که نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان بر ادامه نبرد با اسرائیل تاکید کرد و گفت مقاومت خلع سلاح را نخواهد پذیرفت. او گفت: «هیچ‌کس خارج از لبنان هیچ ارتباطی با سلاح‌ها و مقاومت ندارد.

این مساله داخلی لبنان است و بخشی از مذاکرات با دشمن نیست. » نعیم قاسم خواستار توقف مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و اسرائیل شد و این گفت‌وگوها را «به سود اسرائیل و به معنای امتیازدهی رایگان از سوی دولت لبنان» توصیف کرد. نمایندگان رژیم صهیونیستی و لبنان دور نخست مذاکرات را در تاریخ ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین ماه) به رهبری مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا انجام دادند.

در آن مذاکرات، هر دو طرف بر سر یک آتش‌بس ۱۰ روزه میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله توافق کردند. آتش‌بس میان دو طرف به تاریخ ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین ماه) وارد مرحله اجرایی شد





