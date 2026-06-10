رضا نجفی، سفیر ایران در سازمان ملل، در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اظهار داشت که ایران در طول ۲۵ سال گذشته تحت بررسیهای قویترین و گستردهترین تاریخ آژانس قرار گرفته است.
رضا نجفی، سفیر ایران در سازمان ملل، در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اظهار داشت که ایران در طول ۲۵ سال گذشته تحت بررسیهای قویترین و گستردهترین تاریخ آژانس قرار گرفته است.
وی افزود که ایران بسیاری از اقدامات اعتمادساز و تعهدات فراتر از الزامات پادمان و پروتکل الحاقی را پذیرفته و اجرا کرده است. نجفی همچنین اشاره کرد که تاکنون آژانس هرگز گزارشی از انحراف حتی یک گرم مواد هستهای در ایران ارائه نکرده است.
او همچنین یادآور شد که آمریکا و رژیم اسرائیل در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ دو تجاوز جنایتکارانه علیه ایران را انجام دادهاند و اهداف این جنگهای غیرقانونی را نابودی ایران و تصاحب نفت و گاز آن اعلام کردهاند
رضا نجفی، سفیر ایران در سازمان ملل، آژانس بینالمل