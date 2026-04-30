محمد فتحعلی، سفیر ایران در هند، در مصاحبه با News18 بر ضرورت پایان جنگ، حفظ حقوق هسته‌ای و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد و شروط ایران برای توافق هسته‌ای را تشریح نمود.

محمد فتحعلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری News18 هند ، به تفصیل دیدگاه‌های تهران در مورد تحولات اخیر سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه پرداخت.

او بر ضرورت پایان دادن به جنگ، حفظ حقوق هسته‌ای ایران و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان اولویت‌های اصلی سیاست خارجی کشورمان تأکید کرد. فتحعلی با اشاره به پیشنهاد اخیر ایران به ایالات متحده، خاطرنشان ساخت که جزئیات این طرح هنوز به طور رسمی منتشر نشده و گزارش‌های موجود در رسانه‌ها صرفاً بر اساس گمانه‌زنی‌ها است.

او صراحتاً اعلام کرد که از نظر ایران، دستیابی به صلح پایدار و پایان دادن به جنگ، پیش‌شرط اساسی برای حل سایر اختلافات است و جمهوری اسلامی ایران تمایلی به تکرار چرخه معیوب جنگ، آتش‌بس، مذاکره و دوباره جنگ ندارد. سفیر ایران تأکید کرد که کشورمان همزمان برای مواجهه با هرگونه سناریو، از جمله جنگ یا حرکت به سوی صلح، آمادگی کامل دارد و از هرگونه ابتکار دیپلماتیک که به دستیابی به صلح دائمی منجر شود، استقبال می‌کند.

فتحعلی در ادامه با تشریح شروط ایران برای هرگونه توافق هسته‌ای، حق بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را خط قرمز غیرقابل عبور جمهوری اسلامی دانست. او همچنین رفع کامل و بی‌قید و شرط تحریم‌ها را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های هرگونه مذاکره عنوان کرد و با انتقاد شدید از سیاست‌های خصمانه آمریکا و متحدانش، تحریم‌ها را عامل اصلی فشار گسترده بر مردم ایران، به ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند دارو و حمل‌ونقل هوایی، برشمرد.

سفیر ایران در هند با اشاره به امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز، تأکید کرد که ایران همواره به قوانین و مقررات بین‌المللی پایبند بوده و کشتی‌های کشورهایی که در جنگ علیه ایران دخالت ندارند، از جمله هند، می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از این مسیر عبور کنند. او افزود که تاکنون عبور کشتی‌های هندی با امنیت کامل انجام شده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

فتحعلی در پاسخ به ادعاهای بی‌اساس دونالد ترامپ مبنی بر پایان یافتن ظرفیت ذخیره‌سازی نفت ایران، این اظهارات را کاملاً غیرواقعی خواند و با یادآوری پیش‌بینی‌های غلط قبلی ترامپ، تأکید کرد که تجربه نشان داده است که چنین پیش‌بینی‌هایی هیچ مبنای درستی ندارند. او با اشاره به ادعای ترامپ مبنی بر تسلیم ایران در سه روز، گفت: 'تجربه نشان داده است که صحبت از (چند روز) و (چند هفته) در ادبیات ترامپ موضوعی غیر واقعی است.

او در ابتدای جنگ ادعا کرد که ایران ظرف سه روز تسلیم خواهد شد. اما دیدید که مردم ما نه تنها تسلیم نشدند بلکه این جنگ ملت ما را متحدتر و مستحکم‌تر نموده است'.

سفیر ایران در هند همچنین در خصوص پیشنهاد میانجی‌گری پاکستان، تأکید کرد که تهران از هرگونه ابتکاری که به کاهش تنش‌ها در منطقه کمک کند، استقبال می‌کند و محل برگزاری مذاکرات برای ایران اهمیت ندارد، بلکه محتوای مذاکرات و تأمین منافع ملی ایران، عامل تعیین‌کننده خواهد بود. او صراحتاً اعلام کرد که طرف مذاکره ایران، دولت ایالات متحده آمریکا است و جمهوری اسلامی ایران رژیمی به نام اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد.

فتحعلی در پاسخ به شایعات اخیر درباره وضعیت سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، این ادعاها را کاملاً بی‌اساس و مغرضانه دانست و تأکید کرد که ایشان در سلامت کامل به سر می‌برند و امور کشور را به طور کامل مدیریت می‌کنند. او انتشار چنین شایعاتی را بخشی از جنگ روانی و تلاش‌های دشمنان برای ایجاد ناآرامی و تضعیف روحیه مردم ایران عنوان کرد.

سفیر ایران همچنین به نقش راهبردی بندر چابهار در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت که این پروژه با وجود تحریم‌های ظالمانه، با سرعت در حال پیشرفت است. به گفته او، اتصال این بندر به شبکه ریلی کشور و توسعه زیرساخت‌های جانبی، آن را به یک قطب مهم اقتصادی برای ایران، هند و کشورهای منطقه تبدیل خواهد کرد.

در پایان، فتحعلی درباره وضعیت شهروندان هندی مقیم ایران، اطمینان خاطر داد که هیچ تفاوتی میان آنان و شهروندان ایرانی وجود ندارد و دولت ایران خود را متعهد به تأمین امنیت و آزادی‌های مذهبی آنان می‌داند. او با اشاره به فعالیت آزادانه جامعه سیک‌ها در اماکن مذهبی خود در تهران، تأکید کرد که ایران آزادترین کشور منطقه برای پیروان ادیان مختلف است و حتی در طول جنگ اخیر، دشمنان ما یک کنیسه یهودیان در تهران را نیز بمباران کردند که نشان از ماهیت ضددینی و تروریستی بودن آنهاست





