سفیر روسیه در پاکستان، آلبرت خورف، از حمایت مسکو از تلاشهای دیپلماتیک اسلامآباد برای اتمام جنگ آمریکا علیه ایران خبر داد. چتکوف نقش اسلامآباد را در میانجیگری جنگ آمریکا علیه ایران مهم توصیف کرد و آمادگی مسکو برای کمک به این تلاشها را ابراز کرد.
سفیر روسیه در پاکستان گفت مسکو آمادگی خود را برای حمایت از تلاشهای دیپلماتیک اسلامآباد با هدف اتمام جنگ آمریکا علیه ایران ابراز کرده است.
چتکوف همچنین نقش رو به رشد اسلامآباد در میانجیگری در جنگ آمریکا علیه ایران را مهم توصیف کرد. مسکو و اسلامآباد به توسعه تجارت و شناسایی فرصتهای پرداخت جایگزین ادامه میدهند، در حالیکه سازمانهای مربوطه به پیدا کردن روشهای پرداخت جایگزین ادامه میدهند. تحریمهای غرب مانع تسویه حسابهای تجاری بین روسیه و پاکستان میشود، اما جوامع تجاری این دو کشور به دنبال یافتن فرصتهایی برای حفظ ارتباطات تجاری هستند
سفیر روسیه در پاکستان حمایت از تلاشهای دیپلماتیک اسلامآباد افشای آمادگی مسکو برای حمایت از تلاشهای دیپلم نقش اسلامآباد در جنگ آمریکا علیه ایران توسعه تجارت و شناسایی فرصتهای پرداخت جایگزین تحریمهای غرب علیه روسیه و پاکستان و مانع شدن