سفیر چین جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل را غیرضروری اعلام کرد

سفیر چین در تهران، جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل را غیرضروری اعلام کرد و خواستار آتشبس فوری و حل و فصل اختلافات از طریق گفتوگو شد. او همچنین از حق ایران برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت کرد.
سفیر چین در تهران، جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل را غیرضروری اعلام کرد و خواستار آتشبس فوری و حل و فصل اختلافات از طریق گفتوگو شد.
او همچنین از حق ایران برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت کرد. دیپلمات چینی تأکید کرد که چین به حمایت از صلح و ثبات منطقه، همکاری با ایران و مخالفت با تحریمهای یکجانبه ادامه میدهد و از تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها پشتیبانی میکند. سفیر چین گفت که ایران بهعنوان کشور ساحلی این تنگه دارای حقوق مشروع و حاکمیتی است و همه طرفها باید به این حقوق احترام بگذارند.
با این حال، او تأکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت و انرژی جهان است و حفظ امنیت و باز بودن آن برای جامعه بینالمللی اهمیت زیادی دارد. سفیر چین همچنین بیان کرد که چین به حمایت از صلح و ثبات منطقه، همکاری با ایران و مخالفت با تحریمهای یکجانبه ادامه میدهد و از تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها پشتیبانی میکند.
او همچنین از نقش پاکستان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن قدردانی کرد و گفت که چین از تلاشهای پاکستان برای ترویج صلح خاورمیانه حمایت میکند
سفیر چین، جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل، آتشبس فوری