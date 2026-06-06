Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

سفیر چین جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل را غیرضروری اعلام کرد

سیاسی News

سفیر چین جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل را غیرضروری اعلام کرد
سفیر چین، جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل، آتش‌بس فوری
📆6/6/2026 6:39 AM
📰EtemadOnline
44 sec. here / 3 min. at publisher
📊News: 24% · Publisher: 59%

سفیر چین در تهران، جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل را غیرضروری اعلام کرد و خواستار آتش‌بس فوری و حل‌ و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگو شد. او همچنین از حق ایران برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت کرد.

سفیر چین در تهران، جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل را غیرضروری اعلام کرد و خواستار آتش‌بس فوری و حل‌ و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگو شد.

او همچنین از حق ایران برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت کرد. دیپلمات چینی تأکید کرد که چین به حمایت از صلح و ثبات منطقه، همکاری با ایران و مخالفت با تحریم‌های یک‌جانبه ادامه می‌دهد و از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها پشتیبانی می‌کند. سفیر چین گفت که ایران به‌عنوان کشور ساحلی این تنگه دارای حقوق مشروع و حاکمیتی است و همه طرف‌ها باید به این حقوق احترام بگذارند.

با این حال، او تأکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت و انرژی جهان است و حفظ امنیت و باز بودن آن برای جامعه بین‌المللی اهمیت زیادی دارد. سفیر چین همچنین بیان کرد که چین به حمایت از صلح و ثبات منطقه، همکاری با ایران و مخالفت با تحریم‌های یک‌جانبه ادامه می‌دهد و از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها پشتیبانی می‌کند.

او همچنین از نقش پاکستان در میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن قدردانی کرد و گفت که چین از تلاش‌های پاکستان برای ترویج صلح خاورمیانه حمایت می‌کند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EtemadOnline /  🏆 9. in İR

سفیر چین، جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل، آتش‌بس فوری

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-06 09:39:35