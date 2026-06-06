فیصل نیاز ترمیزی، سفیر پاکستان در روسیه، در مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ ابراز کرد که اسلامآباد همواره در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل با مسکو در تماس است و همکاریهای دو جانبه در زمینههای امنیتی، اقتصادی و انرژی را تقویت میکند.
سفیر پاکستان در روسیه، فیصل نیاز ترمیزی، در حاشیهٔ مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ ( SPIEF ) تأکید کرد که اسلامآباد همواره در خصوص مسائل مرتبط با ایران، بهویژه در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل، با مسکو در تماس مستمر است.
وی خاطرنشان کرد که روابط دیپلماتیک میان دو کشور نهتنها در سطح دوطرفه بلکه در بسترهای چندجانبه نظیر سازمان ملل و شورای امنیت گسترش یافته و تعاملات روزانهٔ آنها از مسکو تا اسلامآباد و حتی نیویورک ادامه دارد.
"پاکستان عضو غیر دائم شورای امنیت است، بنابراین هیئت ما و نمایندهٔ دائم ما در نیویورک بهطور مداوم با همتای خود در شورای امنیت روسیه در ارتباط هستند"، سفیر افزود و به نمونهٔ رایگیری پاکستان در این نهاد اشاره کرد که نشانگر درک عمیق و بحثهای جاری بین دو کشور است. در همین جلسه، نیاز ترمیزی گفت که همکاریهای پاکستان و روسیه در زمینهٔ مسائل امنیتی، انرژی و تجارت، بهویژه پس از تحولات اخیر در خاورمیانه، تحت فشارهای بینالمللی تازهای قرار گرفته است.
او اضافه کرد که هر دو کشور در پی تقویت دیپلماسی چندجانبه هستند و سعی دارند تا از طریق مذاکرات مستمر در شورای امنیت، منافع ملی خود را حفظ کنند و از تهدیدات احتمالی جلوگیری نمایند. این گفتوگوها نهتنها بر مسایل نظیر تحریمهای غربی و برنامهٔ هستهای ایران متمرکز است، بلکه به موضوعات گستردهتری همچون امنیت سایبری، مقابله با تروریسم و توسعهٔ زیرساختهای انرژی نیز میپردازد.
مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ که از ۳ تا ۶ ژوئن جاری است، با موضوع "گفتگوی عملگرایانه: مسیر آیندهای پایدار" برگزار میشود. این رویداد بهعنوان سکویی برای بررسی مدلهای نوین توسعهٔ جهانی، به خصوص در بستر تحولات مداوم اقتصاد بینالمللی، طراحی شده است. شرکتکنندگان از جمله مقامات ارشد دولتی، سرمایهگذاران بینالمللی و نمایندگان نهادهای بینالمللی، در نشستهای تخصصی دربارهٔ انرژی پایدار، فناوریهای نوین و تجارت آزاد به تبادل نظر میپردازند.
در این زمینه، حضور سفیر پاکستان نشانگر اهمیت روابط روسیه‑پاکستان در عرصهٔ اقتصادی و ژئوپولیتیکی است و تأکید کرد که همکاریهای دو جانبه میتواند در شکلگیری سیاستهای مشترک در سطح بینالمللی مؤثر باشد. همزمان با این تحولات دیپلماتیک، نگرانیهای بینالمللی دربارهٔ پایبندی ایران به برجام بهطور چشمگیری در سطح عمومی مشهود شد.
سوزان رایس، یکی از تحلیلگران مشهور پیشین سازمان ملل، در مصاحبهای جداگانه اشاره کرد که ایران با وجود فشارهای اقتصادی، همچنان به تعهدات برجام متکی است اما نیاز به مشارکت فعالتری از سوی جامعهٔ بینالمللی دارد. این اظهارات، زمینهٔ بحثهای تازهای را در میان مقامات روسیه و پاکستان برای یافتن راهکارهای مشترک در زمینهٔ کنترل تسلیحات و تضمین ثبات منطقهای فراهم میکند. بهرامان این تحولات، بازارهای مالی و طلا نیز تحت تأثیر اخبار بینالمللی قرار گرفتهاند.
قیمت سکهٔ امامی و طلای ۱۸ عیار در روز شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ بهصورت نوسانی ثبت شد و دلار آزاد روند صعودی خود را ادامه داد. این نوسانات نشانگر حساسیت بازارها به تحولات ژئوپولیتیک منطقهای و نقش مهمی که تصمیمات شورای امنیت میتواند در تثبیت نرخهای ارزی و طلا ایفا کند، دارد.
بهطور کلی، ارتباط نزدیک میان پاکستان و روسیه نهتنها در سطوح دیپلماتیک، بلکه در بسترهای اقتصادی و مالی نیز مشهود است و میتوان انتظار داشت که این همکاریها در آینده نزدیک تأثیرات گستردهای بر بازارهای بینالمللی بگذارد
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