سفیر روسیه در پاکستان، آلبرت خورف، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «تاس» بیان کرد که روسیه برای حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان در حل تنش‌های خاورمیانه آماده است. وی همچنین نقش قابل‌توجه پاکستان در میانجیگری در جنگ آمریکا علیه ایران را «مهم» توصیف کرد.

آلبرت خورف» سفیر روسیه در پاکستان عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری «تاس» بیان کرد: « روسیه آمادگی خود را برای حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان با هدف حل تنش‌ها در خاورمیانه ابراز کرده است.

» به گزارش مهر، سفیر روسیه در پاکستان ضمن تاکید بر نقش رو به رشد اسلام‌آباد در میانجیگری در جنگ آمریکا علیه ایران، آن را «مهم» توصیف کرد. خورف گفت: «ما نقش قابل‌توجه پاکستان را در روند حل جنگ علیه ایران مشاهده می‌کنیم. ما به‌نوبه خود آماده‌ایم تا به این تلاش‌ها کمک کنیم. من همچنین امیدوارم تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی به پایان دادن به این جنگ مخرب و تضمین صلح پایدار در منطقه خلیج فارس کمک کند.

» ویهمچنین افزود که مسکو و اسلام‌آباد به‌رغم تحریم‌های غرب به توسعه تجارت ادامه می‌دهند و در حال یافتن راه‌های جایگزین برای انجام پرداخت‌ها هستند





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

روسیه پاکستان تسنیم خاورمیانه تلاش‌های دیپلماتیک تسنیم تسنیم تسنیم تسنیم تسنیم

United States Latest News, United States Headlines