سفیر ایران در سازمان ملل: قطعنامه ایالات متحده و بحرین در تنگه هرمز معیوب و سیاسی است

امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، در واکنش به پیش‌نویس قطعنامه ایالات متحده و بحرین در مورد تنگه هرمز، آن را معیوب و دارای انگیزه‌های سیاسی توصیف کرد. وی تاکید کرد که این اقدامات به تشدید تنش‌ها در منطقه انجامیده است و تنها راه‌حل پایدار، پایان جنگ و رفع محاصره دریایی است. همچنین، ایران در نامه‌ای به سازمان ملل، به حمله به پل کرج و پتروشیمی ماهشهر اشاره کرد و اتحادیه اروپا نیز ۷ میلیون دلار برای رصد خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی اختصاص داد. در بازار داخلی، قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت.

امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک، با اشاره به پیش‌نویس قطعنامه ‌ای که ایالات متحده و پادشاهی بحرین به شورای امنیت ارائه داده‌اند، این قطعنامه را عمیقا معیوب، یک‌جانبه و دارای انگیزه‌های سیاسی توصیف کرد.

وی در این جمع گفت: ایالات متحده و بحرین ادعا می‌کنند که این اقدامات با هدف حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز صورت می‌گیرد، اما برخی اتهامات بی‌اساس را نیز علیه ایران مطرح کرده‌اند که با واقعیات میدانی مغایرت دارد. ایروانی تاکید کرد که اقدامات ایالات متحده نه تنها با اهداف اعلامی آن مغایرت دارد، بلکه به تشدید تنش‌ها و افزایش بی‌ثباتی در منطقه انجامیده است.

وی افزود: تنها راه‌حل پایدار برای حل بحران در تنگه هرمز، پایان دائمی جنگ، رفع محاصره دریایی و بازگرداندن عبور و مرور عادی است. در حالی که ایالات متحده تحت پوشش آزادی کشتیرانی، پیش‌نویس یک قطعنامه معیوب و دارای انگیزه‌های سیاسی را در شورای امنیت ارائه می‌دهد تا دستورکار سیاسی خود را پیش ببرد و اقدامات غیرقانونی را مشروعیت بخشد، نه آنکه بحران را حل کند.

این در حالی است که ایران بارها تاکید کرده است که به آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز پایبند است و هرگونه اقدامی که به تشدید تنش‌ها منجر شود، غیرقابل قبول است. از سوی دیگر، ایران در نامه‌ای به سازمان ملل متحد، به حمله به پل کرج و پتروشیمی ماهشهر اشاره کرد و خواستار بررسی دقیق این حملات شد. همچنین، اتحادیه اروپا ۷ میلیون دلار برای رصد خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی اختصاص داده است.

در بازار داخلی نیز، قیمت طلا ۱۸ عیار در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافت و به رقم جدیدی رسید





