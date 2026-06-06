سفیر چین در تهران در گفت‌وگویی با ایسنا، از حمایت چین از صلح و ثبات در منطقه، مخالفت با تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، و importance حفظ امنیت و باز بودن تنگه هرمز برای تجارت و انرژی جهان خبر داد. وی همچنین از حمایت چین از حاکمیت و امنیت ملی ایران و بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه خبر داد. همچنین، وی از نقش فعال پاکستان در ترویج صلح خاورمیانه، تسهیل آتش‌بس موقت میان ایران و آمریکا و میزبانی مذاکرات اسلام آباد قدردانی کرد و از دو طرف برای حفظ جریان گفت‌وگو و مذاکره تا در نهایت به یک آتش بس دائمی برسند، ابراز امیدواری کرد.

سفیر چین در تهران تأکید کرد که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هرگز نباید رخ می‌داد و هیچ ضرورتی برای ادامه این جنگ وجود ندارد.

او گفت که چین به حمایت از صلح و ثبات منطقه، همکاری با ایران و مخالفت با تحریم‌های یک‌جانبه ادامه می‌دهد و از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها پشتیبانی می‌کند. همچنین، او تأکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت و انرژی جهان است و حفظ امنیت و باز بودن آن برای جامعه بین‌المللی اهمیت زیادی دارد.

وی همچنین گفت که چین از حمایت از حاکمیت و امنیت ملی ایران و بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه حمایت می‌کند. همچنین، وی تأکید کرد که چین منافع خصوصی در منطقه ندارد و به صلح و ثبات منطقه غرب آسیا توجه می‌کند. وی گفت که چین احیاء صلح و ثبات، تحقق توسعه و رونق منطقه را ترویج می‌کند و فکر می‌کند که بعد از این جنگ، طرف چینی کماکان در این منطقه نقش سازنده خود را ایفا می‌کند.

وی همچنین گفت که چین عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است و در هفته گذشته وانگ یی وزیر خارجه چین یک نشست عالی رتبه شورای امنیت را میزبانی کرد که در این نشست در مورد تحولات منطقه با طرف‌های شرکت کننده تبادل نظر انجام شد. این دیپلمات چینی درباره این‌که آیا تغییرات ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک تاثیری بر سیاست‌های چین با کشورهای منطقه دارد؟

اظهار کرد: مواضع طرف چینی در مورد سیاست منطقه‌ای مستمر است؛ یعنی ما همواره دنبال صلح، ثبات و رونق این منطقه هستیم. امیدواریم در نهایت یک همزیستی مسالمت‌آمیز و یک رونق مشترک در این منطقه ایجاد شود. وی یادآور شد: چین به‌عنوان یک کشور فرا منطقه‌ای منافع خصوصی ندارد و تا حد توانش برای ترویج صلح و ثبات در منطقه سهم خود را ایفا خواهد کرد.

طرف چینی همواره تاکید می‌کند سرنوشت این منطقه در دست مردم آن خواهد بود و هیچ نیروی خارجی در این روند نمی‌تواند مداخله کنند. سفیر پکن در تهران در ادامه این گفت‌وگو درباره میانجی‌گری پاکستان میان تهران و واشنگتن و این‌که تا چه اندازه احتمال دستیابی به یک توافق از نگاه چین وجود دارد؟ گفت: فکر می‌کنم جامعه بین‌المللی نقش میانجی‌گری پاکستان را ستایش می‌کند، پاکستان میانجی‌گر قابل اعتماد و واجد شرایط است.

چین از نقش فعال پاکستان در ترویج صلح خاورمیانه، تسهیل آتش‌بس موقت میان ایران و آمریکا و میزبانی مذاکرات اسلام آباد قدردانی می‌کند. پی‌وو همچنین ابراز عقیده کرد: اگر دو طرف می‌خواهند به یک توافق یا تفاهم برسند، نیاز دارند این جریان گفت‌وگو و مذاکره را حفظ کنند تا در نهایت به یک آتش بس دائمی برسند. روند مذاکره بسیار بالا و پایین دارد اما نیاز است که یک جریان رو به جلو را طرف‌ها حفظ کنند





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