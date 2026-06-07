سفر جدید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پاکستان، نشانگر تلاش بروکسل برای بازتعریف نقش خود در جنوب آسیا، نشان دادن استقلال از چین و آمریکا، و بازگرداندن حضور ژئوپلیتیک در منطقه است؛ در حالی که توانایی میانجیگری در پرونده هستهای ایران هنوز زیر سؤال است.
سفر اخیر کایا کالاس، که در دسامبر ۲۰۲۴ به عنوان مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا منصوب شد، به اسلامآباد پیمانبرند شد؛ اما این دیدار دوجانبه فراتر از مذاکرات اقتصادی و نظامی به شمار میآید.
در زمانیکه رقابت ژئوپلیتیک میان ایالات متحده و چین به اوج خود رسیده، وضعیت ناپایدار افغانستان همچنان نقطه ضعف امنیتی منطقه است و پرونده هستهای ایران به یکی از سنگاملای سیاستهای غرب تبدیل شده، اروپا سعی دارد نقش خود را در جنوب آسیا و غرب آسیا بازتعریف کند. این هدف از طریق تقویت روابط با پاکستان محقق میشود؛ کشوری که نه فقط یک شریک تجاری بلکه پلی است به چین، افغانستان، ایران و خلیج فارس.
با حضور کالاس در اسلامآباد، بروکسل میخواهد نشان دهد که در برابر نفوذ چین و فشارهای واشینگتن صرفاً یک ناظر نیست و میتواند در چارچوب منطقهای نقش فعال و خودمختار ایفا کند. این بازدید پیام غیرمستقیم به پکن دارد: اروپا میخواهد روابطی مستقل از سیاستهای چین با پاکستان ایجاد کند و سهم چین در تصمیمگیریهای اسلامیآباد را کاهش دهد.
در عین حال، ایالات متحده نیز میبیند که اتحادیه اروپا میخواهد در زمینههای امنیتی و انرژی منطقه، بهویژه پرونده هستهای ایران، حضور خود را تقویت کند، هرچند که در عمل همچنان به هماهنگی با واشینگتن وابسته است. پس از بررسی عملکرد اروپا در دوره اوباما، واضح است که تواناییهای روزانه این اتحادیه برای بازگشت به نقش میانجیگریگرایانه در مذاکرات هستهای محدود است.
در دههٔ پیشین، اروپاییها توانستند با حمایت واشینگتن میز مذاکره برجام را فراهم کرده و سازوکار مالی اینستکس را برای تجارت غیردلار راهاندازی کنند؛ اما پس از خروج آمریکا از توافق، اینستکس با ترس تحریمهای ثانویه و بیارادهٔ سیاسی کشورهای کلیدی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا به بنبست رسید و هرگز فراتر از یک تراکنش نمادین پیشرفت نداد. این شکست، بهسرعت به نمادی از ناتوانی اروپا در حفظ استقلال اقتصادی و دیپلماتیک در برابر فشارهای آمریکایی تبدیل شد و بدبینی ایران نسبت به هر گونه نقش واسطهای بروکسل را تقویت کرد.
در همین مقطع، پاکستان بهعنوان واسطهٔ استراتژیک میان ایران، آمریکا و چین، سعی دارد موقعیت جدید برای تقویت اعتبار بینالمللی خود بهرهبرداری کند. تأیید سفر کالاس توسط مقامات اسلماآباد، تصویری مثبت از نقش میانجیگری این کشور به نمایش میگذارد و نشان میدهد که اسلامآباد قصد دارد سفارشی میان غرب و شرق شکل دهد؛ سفارشی که میتواند در مذاکرات آینده هستهای ایران نقشی تسهیلگری ایفا کند، هرچند تصمیمگیری نهایی در این زمینه همچنان به تلاقی منافع واشینگتن و تهران بستگی دارد.
بنابراین، اگرچه اروپا در تلاش است تا از حاشیهٔ تحولات به متن بازگردد و بهدست آوردن نفوذ حکیمانه در یونان ژئوپلیتیک منطقه هدف باشد، اما توان عملی آن برای ایفای نقش تعیینکننده همچنان مورد سؤال است. این بازگشت استراتژیک بروکسل به صحنهٔ آسیای جنوبی نشان میدهد که اتحادیه اروپا خواستار حفظ کانالهای دیپلماتیک با تهران، شرکت در مذاکرات فنی و کاهش تنشهای احتمالی است، اما بهعنوان بازیگری فرعی در برابر نیروی اصلی واشینگتن شناخته میشود.
بهطور کلی، سفر کایا کالاس نه تنها یک گام در تقویت پیوندهای تجاری و امنیتی بین اتحادیه اروپا و پاکستان است، بلکه بیانگر تمایل بروکسل برای اطمینان از این است که در رقابت بین چین و ایالات متحده، نه تنها یک ناظر بلکه یک عامل فعال باشد؛ عاملی که میتواند در حوزهٔ انرژی، امنیتی و دیپلماتیک نقشهای مهمی ایفا کند، حتی اگر در پروندهٔ هستهای ایران بهتنهایی نتواند همانند دورهٔ اوباما تأثیر گذار باشد. این مسیر جدید برای اروپا، تلاشی برای بازگرداندن موقعیت از دست رفته در منطقه است، مسیری که با چالشهای داخلی و فشارهای خارجی همراه خواهد بود
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