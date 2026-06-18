رسانه پاکستانی جیو نیوز از سفر شهباز شریف به سوئیس و دیدار با مقام‌های ایرانی و آمریکایی خبر داد. مذاکرات اولیه ایران و آمریکا با حضور نمایندگان پاکستان و قطر در سوئیس برگزار می‌شود.

به گزارش منابع خبری، رسانه پاکستان ی جیو نیوز مدعی شد که شهباز شریف ، نخست وزیر پاکستان ، به زودی در رأس یک هیأت بلندپایه به سوئیس سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، وی قرار است فردا جمعه دیدارهای مهمی با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا داشته باشد. این تحول در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات اولیه میان ایران و آمریکا درباره نحوه اجرای توافق میان دو کشور نیز طبق برنامه فردا در سوئیس برگزار می‌شود. وزارت امور خارجه سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد که این مذاکرات با حضور نمایندگان پاکستان، قطر و دیگر کشورهای دخیل برگزار خواهد شد.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد و طرفین به دنبال یافتن راهی برای کاهش اختلافات هستند. شهباز شریف به عنوان رهبر یک کشور اسلامی و دارای روابط نزدیک با هر دو طرف، می‌تواند نقش میانجی را ایفا کند. سفر وی به سوئیس در شرایطی است که رسانه‌های مختلف از احتمال پیشرفت در مذاکرات خبر می‌دهند.

گفته می‌شود که هیأت پاکستانی متشکل از مقام‌های ارشد وزارت خارجه و دیگر نهادهای مرتبط است و قرار است پس از امضای توافق‌نامه اسلام‌آباد، شریف با مقام‌های ایرانی و آمریکایی دیدار کند. توافق‌نامه اسلام‌آباد که فردا به صورت رسمی امضا می‌شود، می‌تواند چارچوب جدیدی برای همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کند. از سوی دیگر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز در مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس شرکت می‌کند. حضور گروسی نشان‌دهنده اهمیت موضوع نظارت‌های هسته‌ای در این مذاکرات است.

همزمان، برخی منابع از لغو نشدن سفر تیم مذاکره‌کننده ایرانی به سوئیس خبر می‌دهند و تأکید دارند که همه اقدامات برای برگزاری این نشست انجام شده است. این نشست می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش تنش‌ها و احیای برجام باشد. انتظار می‌رود که طرفین در این نشست به بحث درباره گام‌های اجرایی و تضمین‌های متقابل بپردازند. در این میان، نقش قطر به عنوان میانجی دیگر نیز قابل توجه است.

دوحه پیش از این نیز در مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا نقش آفرینی کرده بود. حضور همزمان پاکستان و قطر در کنار سوئیس به عنوان میزبان، نشان‌دهنده تلاش جامعه بین‌المللی برای رسیدن به یک توافق پایدار است. با این حال، جزئیات دقیق مذاکرات و محورهای گفت‌وگو هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. کارشناسان معتقدند که موفقیت این نشست به اراده سیاسی طرفین و ارائه تضمین‌های عملی بستگی دارد.

در هر صورت، تحولات سوئیس در روزهای آینده می‌تواند تأثیر مهمی بر روند دیپلماسی هسته‌ای داشته باشد. علاوه بر این، منابع آگاه در اسلام‌آباد به جیو نیوز گفته‌اند که شهباز شریف قصد دارد در دیدار با مقام‌های ایرانی و آمریکایی، بر ضرورت گفت‌وگوی مستقیم و احترام متقابل تأکید کند. نخست وزیر پاکستان همچنین احتمالاً موضوعاتی مانند امنیت منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و مسئله افغانستان را نیز مطرح خواهد کرد.

پاکستان همواره از راه‌حل‌های دیپلماتیک برای بحران‌های منطقه‌ای حمایت کرده و اکنون نیز تلاش می‌کند تا با تسهیل مذاکرات، به کاهش تنش‌ها کمک کند. در همین حال، مقام‌های آمریکایی نیز به طور غیررسمی از نقش میانجی‌گری پاکستان استقبال کرده‌اند. به گفته یک دیپلمات غربی، واشنگتن پاکستان را به عنوان یک شریک کلیدی در خاورمیانه می‌بیند و از هر اقدامی که به پیشرفت مذاکرات کمک کند، حمایت می‌کند.

از سوی دیگر، تهران نیز همواره بر حق خود برای غنی‌سازی صلح‌آمیز هسته‌ای تأکید کرده و خواهان لغو تمام تحریم‌ها است. با توجه به این مواضع، مذاکرات سوئیس می‌تواند نقطه عطفی در روابط ایران و آمریکا باشد. رسانه‌های بین‌المللی نیز با دقت تحولات سوئیس را دنبال می‌کنند و برخی از آنها احتمال دستیابی به یک تفاهم اولیه را منتفی نمی‌دانند.

با این حال، هنوز موانع جدی بر سر راه وجود دارد که نیازمند اراده سیاسی قوی از سوی هر دو طرف است. در مجموع، سفر شهباز شریف به سوئیس و برگزاری مذاکرات چندجانبه، نشان‌دهنده عزم جامعه بین‌المللی برای یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز در قبال برنامه هسته‌ای ایران است. باید دید در روزهای آینده چه نتایجی از این نشست حاصل خواهد شد و آیا طرفین می‌توانند بر اختلافات خود فائق آیند یا خیر





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