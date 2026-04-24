شاهزاده هری در سفری دو روزه به کییف، پایتخت اوکراین، با مقامات این کشور دیدار کرد و از تلاشهای تیمهای مینروبی موسسه هالو تراست بازدید نمود. این سفر در راستای حمایت از مردم اوکراین و محکومیت تهاجم روسیه صورت گرفت.
شاهزاده هری در سفر غیرمنتظره به کییف، پایتخت اوکراین ، در روز پنجشنبه ۲۳ آوریل ۲۰۲۶، با استقبال گرم مقامات این کشور روبرو شد. این سفر دو روزه که پیش از ورود شاهزاده به طور رسمی اعلام نشده بود، در چارچوب ابراز حمایت قاطعانه از مردم اوکراین و محکومیت تهاجم تمام عیار روسیه که در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، صورت گرفت.
با گذشت چهار سال از آغاز جنگ، اوضاع انسانی در اوکراین همچنان بحرانی است و این سفر شاهزاده هری، حامل پیامی از همبستگی و امید برای مردم این کشور به شمار میرود. شاهزاده هری با استفاده از قطار به کییف سفر کرد، اقدامی که نشاندهنده تعهد او به کاهش ردپای کربنی و حمایت از حمل و نقل پایدار است.
در جریان این سفر، شاهزاده در مجمع مستقل امنیت کییف شرکت کرد و با چهرههای برجسته اوکراینی از جمله یولیا پایفسکا، امدادگر رزمی شجاع، دیدار و گفتگو کرد. یولیا پایفسکا به عنوان نمادی از مقاومت و فداکاری مردم اوکراین، در خط مقدم کمکرسانی به آسیبدیدگان جنگ فعالیت میکند و دیدار با او، فرصتی برای قدردانی از تلاشهای بیوقفه این قهرمانان ملی بود. شاهزاده هری در سخنرانی خود در این مجمع، خواستار پایان فوری خشونت و توقف جنگ در اوکراین شد.
او با خطاب مستقیم به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تاکید کرد که هیچ ملتی نمیخواهد شاهد تلفات بیشتر انسانی باشد و خواستار احترام به حقوق بشر و قوانین بینالمللی شد. شاهزاده همچنین از تابآوری و مقاومت مثالزدنی مردم اوکراین در برابر تهاجم روسیه تمجید کرد و بر اهمیت حمایت بینالمللی از این کشور تاکید نمود.
او بیان کرد که مردم اوکراین با شجاعت و ارادهای قوی در برابر ظلم و تجاوز ایستادهاند و شایسته حمایت و همبستگی همه آزادگان جهان هستند. روز دوم سفر شاهزاده هری به اوکراین، به بازدید از تیمهای مینروبی موسسه هالو تراست در نزدیکی شهر بوچا اختصاص یافت. بوچا، شهری که در اوایل جنگ شاهد جنایات هولناک علیه غیرنظامیان بود، هنوز هم به دلیل وجود مینهای زمینی و مهمات عمل نکرده، با خطرات جدی مواجه است.
شاهزاده هری از نزدیک شاهد تلاشهای قهرمانانه این تیمها برای پاکسازی زمینهای آلوده به مین و بازگرداندن امنیت به زندگی مردم محلی بود. او تجهیزات مورد استفاده برای پاکسازی مینهای زمینی و مهمات عمل نکرده را مشاهده و حتی خود نیز به آزمایش برخی از این تجهیزات پرداخت. در این بازدید، به شاهزاده هری سامانههای پیشرفتهای نشان داده شد که با ترکیب تصاویر پهپادی و هوش مصنوعی، مواد منفجره را با سرعت و دقت بیشتری شناسایی میکنند.
این سامانهها همراه با ابزارهای نقشهبرداری دیجیتال برای مشخص کردن مناطق آلوده به مین بهکار میروند و به تیمهای مینروبی کمک میکنند تا با ایمنی بیشتری عملیات پاکسازی را انجام دهند. موسسه هالو تراست اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، بیش از ۱۳ هزار منطقه خطرناک در اوکراین شناسایی و ثبت شده است و بیش از ۲۹ هزار کیلومتر مربع زمین کشاورزی در این کشور پاکسازی شده است.
این تلاشها نقش مهمی در بازسازی اقتصاد اوکراین و تامین امنیت غذایی مردم این کشور ایفا میکند. شاهزاده هری همچنین دستگاههای رباتیکی را دید که برای خنثی کردن تلههای سیمی بهکار میروند. او با اشاره به فناوری بهکار رفته در این دستگاهها، آنها را ایمنتر و کارآمدتر توصیف کرد و یادآور شد که این فناوری، یادآور تلاشهای پرنسس دایانا، مادرش، در آنگولا در سال ۱۹۹۷ برای آگاهسازی جهانی در مورد خطر مینهای زمینی است.
پرنسس دایانا در آن زمان با سفر به آنگولا، توجه جهانیان را به این معضل انسانی جلب کرد و تلاشهای زیادی برای جمعآوری کمکهای مالی و حمایت از قربانیان مینهای زمینی انجام داد. سفر شاهزاده هری به اوکراین، فراتر از یک سفر دیپلماتیک، نشاندهنده تعهد شخصی او به حمایت از مردم این کشور و محکومیت جنگ است.
این سفر همچنین بازتابدهنده حمایت دیرینه او از نظامیان مجروح از طریق بنیاد بازیهای اینویکتوس است که او آن را در سال ۲۰۱۴ بنیان گذاشت. بنیاد اینویکتوس، به نظامیان مجروح و جانبازان کمک میکند تا از طریق ورزش و فعالیتهای ورزشی، اعتماد به نفس خود را بازیافته و به زندگی عادی بازگردند.
شاهزاده هری معتقد است که ورزش میتواند نقش مهمی در توانبخشی جسمی و روانی این افراد ایفا کند و به آنها کمک کند تا بر چالشهای ناشی از جراحات خود غلبه کنند. در حاشیه این سفر، خبر دیگری نیز منتشر شد که نشاندهنده ادامه تنشهای سیاسی در منطقه است. رضا پهلوی، شاهزاده ایرانی تبعیدی، پس از شرکت در یک نشست خبری در برلین و انتقاد از آتشبس پیشنهادی بین ایران و آمریکا، مورد حمله قرار گرفت.
گزارشها حاکی از آن است که فردی ناشناس با استفاده از مایعی قرمز رنگ به سمت او حمله کرده است. این حادثه، بار دیگر بر اهمیت حفظ امنیت و آزادی بیان در جوامع دموکراتیک تاکید میکند. لازم به ذکر است که این دو خبر، هرچند از نظر موضوعی متفاوت هستند، اما هر دو نشاندهنده چالشها و بحرانهای موجود در جهان امروز هستند و بر اهمیت تلاش برای صلح، امنیت و عدالت تاکید میکنند.
سفر شاهزاده هری به اوکراین، پیامی از امید و همبستگی به مردم این کشور ارسال میکند، در حالی که حمله به رضا پهلوی، یادآور خطراتی است که فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر با آن مواجه هستند
