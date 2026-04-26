وزیر امور خارجه ایران، سید عباس عراقچی، در آغاز یک سفر چندمرحلهای به اسلامآباد، پاکستان، تلاش میکند تا با هماهنگی با شرکای منطقهای، مسیر گفتوگو با ایالات متحده را حفظ کند و راهکارهایی برای پایان دادن به درگیریها ارائه دهد. این سفر در شرایطی صورت میگیرد که روابط ایران و آمریکا با افزایش بیاعتمادی و سختگیریهای متقابل، پیچیدهتر شده است. عراقچی در این سفر، علاوه بر بررسی آخرین وضعیت آتشبس، درباره راهکارهای کاهش تنش و تقویت ثبات در منطقه غرب آسیا رایزنی میکند. همچنین، نقش تنگه هرمز بهعنوان یک اهرم اقتصادی و ژئوپلیتیکی در این سفر مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر امور خارجه ایران ، سید عباس عراقچی ، روز جمعه در آغاز یک سفر دیپلماتیک چندمرحلهای به اسلامآباد، پایتخت پاکستان ، رسید. این سفر در شرایطی صورت میگیرد که روابط ایران و ایالات متحده آمریکا با افزایش بیاعتمادی و سختگیریهای متقابل، پیچیدهتر شده است.
عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس اعلام کرد که هدف از این سفر، هماهنگی نزدیک با شرکای منطقهای در مسائل دوجانبه و مشورت درباره تحولات منطقهای است. یکی از محورهای اصلی این سفر، انتقال پیشنهادات تهران درباره راهکارهای پایان دادن به درگیریها است، بهویژه پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از تمدید نامحدود آتشبس سخن گفته است.
با این حال، هنوز مشخص نیست که این آتشبس تا چه اندازه پایدار خواهد بود یا میتواند به توافقی ساختاریتر منجر شود. در داخل ایران، اختلافنظرهایی درباره ادامه مسیر مذاکرات وجود دارد، که به گفته ناظران میتواند بر انسجام پیامهای دیپلماتیک تأثیر بگذارد. مقامهای رسمی ایران تأکید دارند که مسیر گفتوگو بسته نشده است، اما نیازمند تضمینهای ملموس از سوی طرف مقابل است.
تهران در این سفر، بر ابزارهای فشار خود نیز تأکید دارد، بهویژه در تنگه هرمز که یکی از حیاتیترین گذرگاههای انرژی جهان است. هرچند گمانهزنیهایی درباره وضع عوارض برای کشتیهای عبوری مطرح شده، اما این موضوع تأیید نشده و بیشتر بر اقدامات کنترلی و امنیتی بهعنوان اهرم بازدارندگی تأکید میشود. برخی تحلیلگران معتقدند که برجستهسازی نقش هرمز، بخشی از راهبرد چانهزنی ایران در مذاکرات غیرمستقیم است.
با این حال، افزایش لحن تقابلی در اظهارات رسمی دو طرف، روند میانجیگری را با چالش مواجه کرده است، اما کانالهای غیرمستقیم از طریق بازیگران منطقهای همچنان فعال هستند. در این میان، نقش کشورهایی مانند عمان و پاکستان بهعنوان واسطهها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. عراقچی در بدو ورود به اسلامآباد با اسحاق دار و عاصم منیر دیدار کرد و روز شنبه نیز گفتوگوهای جداگانهای با فرمانده ارتش پاکستان داشت.
در این دیدارها، علاوه بر بررسی آخرین وضعیت آتشبس، درباره راهکارهای کاهش تنش و تقویت ثبات در منطقه غرب آسیا رایزنی شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین از نقش اسلامآباد در تسهیل این روند قدردانی کرد و مواضع تهران را تشریح نمود. مسقط، مقصد دوم عراقچی در این سفر، نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
تنگه هرمز تنها یک گذرگاه ژئوپلیتیکی نیست، بلکه در شرایط محدودیتهای مالی ناشی از تحریمها، میتواند بهعنوان یک اهرم اقتصادی نیز در محاسبات راهبردی ایران مطرح باشد. انتظار میرود در گفتوگوهای مسقط، ایدههایی درباره ترتیبات بلندمدت امنیتی و حتی مدلهای همکاری ترانزیتی در این منطقه بررسی شود. در مرحله پایانی این سفر، حضور در روسیه نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به نظر میرسد مسکو میتواند در هماهنگیهای سیاسی و پشتیبانی از مسیرهای دیپلماتیک جاری نقشآفرینی کند؛ بهخصوص در شرایطی که رقابتهای ژئوپلیتیکی میان قدرتهای بزرگ نیز بر معادلات منطقهای سایه انداخته است. در مجموع، این سفر چندمرحلهای عراقچی بیش از آنکه صرفاً یک رایزنی دیپلماتیک معمول باشد، تلاشی برای مدیریت همزمان چند سطح از بحران است؛ از حفظ کانالهای ارتباطی با ایالات متحده آمریکا گرفته تا هماهنگی با بازیگران منطقهای مانند پاکستان و عمان و نیز جلب حمایت قدرتهایی چون روسیه.
در عین حال، تأکید همزمان بر ابزارهای میدانی مانند تنگه هرمز نشان میدهد تهران در حال دنبال کردن یک راهبرد فشار و مذاکره بهصورت توأمان است. موفقیت این رویکرد، تا حد زیادی به میزان انسجام پیامهای داخلی، واکنش واشنگتن به مطالبات ایران و همچنین کارآمدی میانجیها در کاهش شکافهای موجود بستگی خواهد داشت؛ عواملی که در کوتاهمدت همچنان با ابهامهای جدی روبهرو هستند
