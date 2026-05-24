همزمان با سفر رسمی نخست وزیر پاکستان به چین ، دو کشور تفاهم نامههای همکاری به ارزش هفت میلیارد دلار که مهمترین بخش آن تشویق سرمایهگذاری چین یها برای مشارکت در حوزههای اقتصاد ی، معدن و فناوری اطلاعات پاکستان است، امضا کردند.
روابط عمومی دفتر نخست وزیری پاکستان یکشنبه شب اعلام کرد که در جریان همایش بازرگانی پاکستان و چین در هانگوژ با حضور شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی همراه وی، تفاهم نامههای همکاری به ارزش هفت میلیارد دلار امضا شد. به گزارش ایرنا، براساس این اسناد همکاری، تسهیلات نوینی برای سرمایهگذاران چینی در منطقه ویژه اقتصادی کراچی فراهم خواهد شد که هدف به کارگیری روشهای مدرن کشاورزی و کشاورزی مکانیزه در تولید محصولات کشاورزی و صادرات به چین تا سقف ۱۰ میلیارد دلار عنوان شده است.
در این میان قراردادی به ارزش ۱.۱۲ میلیارد دلار بین شرکت مهندسی و فناوری هالو لیمیتد چین و شرکت تولید کود پاکستان برای تولید کود امضا شد. نخست وزیر پاکستان با ابراز خرسندی از گشایش روزنههای جدید در همکاریهای کلان اقتصادی با نهادهای مختلف دولتی و خصوصی چین اظهار کرد: ما نیاز داریم تا این یادداشتهای تفاهم به قراردادهای عملی تبدیل شوند.
طی چند سال اخیر ۳۰ درصد از این تفاهمنامهها به قراردادهای رسمی به ارزش چندین میلیارد دلار تبدیل شدهاند. وی چهار حوزه همکاری مرتبط با کشاورزی، فناوری اطلاعات، مناطق اقتصادی و مواد معدنی را جزئی از زمینههای بالقوه گسترش همکاریهای دوجانبه با طرفهای چینی اعلام کرد. گفته میشود فیلد مارشال سید عاصم منیر رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان نیز برای همراهی نخست وزیر کشورش در جلسات با رهبران چین هم اکنون در پکن به سر میبرد
