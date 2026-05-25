هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به رهبری محمد باقر قالیباف به دوحه رفت تا با نخست‌وزیر قطر در مورد توافق پایان جنگ با آمریکا گفتگو کند. سفر برای راستی‌آزمایی تعهدات آمریکایی و ارزیابی آمادگی قطر در زمینه آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران انجام شد.

هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به صورت ناگهانی و بدون اعلام قبلی به پایتخت قطر سفر کرد و این اقدام در رسانه‌ها بحث‌برانگیز شد. روز دوشنبه، 4 خرداد، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده، به همراه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از ظهر از تهران به دوحه رفتند.

در این سفر هدف اصلی دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر و تبادل پیام‌های جاری میان ایران و آمریکا از طریق پاکستان بود. این ملاقات در میانه گمانه‌زنی‌ها درباره امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ میان ایران و ایالات متحده، با حضور یک واسط سوم، یعنی پاکستان، صورت گرفت.

هدف اصلی هیئت، بررسی جدی بودن تعهدات آمریکایی پیش از پذیرش نهایی تفاهم‌نامه بود؛ طوری که تهران بتواند پیش از ورود به هر روند رسمی، اطمینان حاصل کند که آمریکا متعهد به اجرای تعهدات خود است. قطر در این روزها نقش مهمی در تنظیم و اجرای جزئیات اجرایی احتمالی توافق نهایی بر عهده گرفته است. به گفته منابع ایرنا، سفر ایرانیان برای ارزیابی آمادگی قطر در زمینه‌های مختلف، از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایرانی، انجام شد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری به نقش مثبت برخی کشورها، از جمله قطر، در کنار پاکستان اشاره کرد و افزود که این کشورها می‌توانند در حل برخی مسایل حساس به‌ویژه در زمینه مالی به‌عنوان تسهیل‌گر عمل کنند. این اظهارات پس از نگرانی‌های مکرر درباره بدعهدی‌های واشنگتن، تناقض‌گویی‌ها و خیانت‌های گذشته آمریکا در مذاکرات پیشین بیان شد؛ مسیری که به‌دلیل سوءِظن متقابل، نیازمند راستی‌آزمایی دقیق هر گام است.

تاریخچه مذاکرات نشان می‌دهد که بخش مهمی از تعهدات مورد انتظار از آمریکا شامل آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور است. تجربه تلخ ایران در قبال انتقال جزئی دارایی‌ها به قطر در تابستان 1402، که پس از آن دسترسی به این دارایی‌ها همچنان مسدود ماند، نشانی از مشکلات پیشین است.

در این زمینه، در اسفند 1403، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، به تهران سفر کرد و در دیدار با رهبر معظم، آیت‌الله خامنه‌ای، به مسائل مبهم و حل‌نشده‌ای همچون بازگرداندن دارایی‌های ایران که به قطر منتقل شده بود، پرداخته شد. رهبر ایران تاکید کرد که قطر باید فشارهای آمریکا را نادیده بگیرد و مطالبات ایران را برگرداند؛ این پیام نشانگر انتظارات ایران از قطر در تسهیل اجرای هر توافقی است.

بنابراین، سفر هیئت مذاکره‌کننده نه تنها برای بررسی جدیت آمریکا، بلکه برای اطمینان از تعهد قطر به نقش واسطی مؤثر، صورت گرفته است





