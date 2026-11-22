شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان از ۳۰ نوامبر سفر رسمی به مسکو را آغاز می‌کند. دیدار با پوتین و دعوت برای اجلاس شانگهای از محورهای اصلی این سفر دیپلماتیک است.

به گزارش منابع دیپلماتیک در اسلام‌آباد، شهباز شریف سفر رسمی خود به مسکو را از روز ۹ آذر (۳۰ نوامبر) آغاز خواهد کرد. این سفر که سال پیش برای اوایل اسفندماه برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل شرایط امنیتی جهانی لغو شده بود و اکنون در تاریخ جدیدی برگزار می‌شود. تمرکز اصلی این دیدار دوجانبه بر تقویت روابط استراتژیک بین دو کشور همسایه سیاسی خواهد بود.

محورهای دیدار شریف و پوتین در مسکو

شهباز شریف در این دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، موضوعات مختلفی را پیگیری خواهد کرد. مهم‌ترین محور گفت‌وگوها، گسترش همکاری‌های دفاعی، امنیتی و اقتصادی است. منابع اعلام کردند که طرفین به ویژه روی ظرفیت‌های انرژی روسیه تمرکز ویژه‌ای خواهند داشت تا تعاملات دوجانبه را به سطح جدیدی برسانند.

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این مقامات تأکید کردند که نخست‌وزیر پاکستان تلاش می‌کند تا دعوتنامه رسمی برای حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای را به رئیس‌جمهور روسیه تقدیم کند. این اجلاس قرار است تابستان سال آینده، یعنی در اوت یا سپتامبر ۲۰۲۷، در شهر اسلام‌آباد برگزار شود. حضور پوتین در این رویداد از اهمیت بالایی برخوردار است.

دعوت از مسعود پزشکیان و برنامه‌های بعدی

پس از اتمام سفر به مسکو، شهباز شریف عازم تهران خواهد شد تا در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) شرکت کند. او در این دیدار با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، دیدار دوجانبه خواهد داشت. همچنین، شریف وی را برای شرکت در اجلاس آینده سران شانگهای در اسلام‌آباد دعوت خواهد کرد.

پاکستان در حال حاضر ریاست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ بر عهده دارد. به عنوان بخشی از این دوره ریاست، اسلام‌آباد میزبان چندین نشست در سطح وزرا و بحث‌های کارشناسی پیش از برگزاری اجلاس سال آینده خواهد بود. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه فعال پاکستان در دیپلماسی منطقه‌ای است.

تاریخچه اجلاس اکو و نشست‌های اخیر

اسلام‌آباد در روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته، یعنی ۲۴ و ۲۵ آبان، میزبان سی‌امین نشست وزرای خارجه اکو بود. دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در این نشست ریاست هیات کشورمان را بر عهده داشت. این همکاری‌های مشترک نشان‌دهنده تداوم روابط دیپلماتیک در سطح منطقه‌ای است.

در پایان اجلاس اکو در اسلام‌آباد، اعلام شد که هجدهمین اجلاس سران سازمان اکو به میزبانی جمهوری اسلامی ایران، در روزهای ۱۲ و ۱۳ آذر (۳ و ۴ دسامبر) در تهران برگزار خواهد شد. این توالی از اجلاس‌ها نشان می‌دهد که تهران و اسلام‌آباد در حال تقویر هماهنگی برای پیشبرد منافع اقتصادی مشترک هستند.

سازمان شانگهای و اهداف تشکیل آن

سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین‌دولتی اوراسیایی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است. این نهاد در سال ۱۹۹۶ پایه‌گذاری شد و هدف اولیه آن ایجاد موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه بود. با گذشت زمان، این سازمان به پلتفرمی مهم برای گفت‌وگوهای ژئوپلیتیک تبدیل شده است.

پاکستان با بر عهده گرفتن ریاست این سازمان، نقش محوری در شکل‌دهی به برنامه‌های آتی آن ایفا می‌کند. سفر شهباز شریف به مسکو و تهران بخشی از این تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌تر است. هدف نهایی، تثبیت موقعیت پاکستان به عنوان یک بازیگر کلیدی در خاورمیانه و آسیای مرکزی است.