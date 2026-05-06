عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در بامداد چهارشنبه به پکن سفر کرد. در همین زمان، حمله به یک کشتی باری در خلیج فارس و واکنش‌های بین‌المللی به این حوادث گزارش شده است. صدراعظم آلمان و رئیس‌جمهوری آمریکا نیز به این موضوع واکنش نشان دادند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بامداد چهارشنبه ۱۶ فروردین به پکن سفر کرد. این سفر در حالی انجام می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای در خلیج فارس تشدید شده است.

شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که یک کشتی باری در خلیج فارس با موشک کروز زمین‌پایه هدف قرار گرفته و چند نفر از خدمه فیلیپینی آن زخمی شده‌اند. این حمله به کشتی «سی‌جی‌ام سن آنتونیو» متعلق به یک شرکت فرانسوی، در شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی رخ داد. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها، این کشتی تا ظهر سه‌شنبه در نزدیکی دبی حضور داشت، اما محل دقیق آن پس از حمله مشخص نیست.

صداهای انفجار در حوالی ساعت ۴ بامداد به وقت ایران شنیده شد، اما روابط عمومی استانداری هرمزگان اعلام کرد که این صداها ناشی از مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادهای شناسایی بوده است. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در واکنش به این حوادث گفت: «تهران نباید منطقه و جهان را گروگان بگیرد و برنامه هسته‌ای نظامی‌اش باید برای همیشه متوقف شود. » او همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی نباید حملات دیگری علیه اسرائیل و شرکای منطقه‌ای انجام دهد.

در همین حال، دولت عربستان سعودی در نشست خود به ریاست محمد بن سلمان، بر ضرورت تضمین عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز تاکید کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها، پروژه آزادی حرکت کشتی‌ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده است تا امکان بررسی توافق نهایی با ایران فراهم شود.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره روابط دو کشور، جنگ اوکراین و درگیری‌های با جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرد. محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رییس‌جمهوری آمریکا، وزیر جنگ و رییس ستاد ارتش آمریکا خیالبافی‌هایشان را به جای دستاورد جا می‌زنند.

» در محله ایرانی-آمریکایی وست‌وود لس‌آنجلس، دیوارنویسی‌هایی در حمایت از جمهوری اسلامی و گروه DISO دیده شده که نگرانی‌ها درباره ایجاد ارعاب علیه مخالفان حکومت را افزایش داده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در توییتی نوشت که عملیات نظامی در لبنان برای انهدام شبه‌نظامیان و تخریب زیرساخت‌های تروریستی ادامه دارد





