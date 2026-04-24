سفر عراقچی به پاکستان و بررسی پیشنهادهای مذاکره با آمریکا؛ بدون دیدار با نمایندگان واشنگتن

معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران به اسلام‌آباد سفر می‌کند تا پیشنهادهایی برای ازسرگیری احتمالی مذاکرات با آمریکا را بررسی کند. این سفر با میانجی‌گری پاکستان انجام می‌شود و هیچ برنامه‌ای برای دیدار با نمایندگان آمریکا در اسلام‌آباد وجود ندارد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که سیدعباس عراقچی ، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، در حالی روز جمعه به اسلام‌آباد سفر خواهد کرد که برنامه‌ای برای دیدار با نمایندگان ایالات متحده در این شهر ندارد.

این سفر در چارچوب تلاش‌های ایران برای بررسی و انتقال پیشنهادهایی به واشنگتن با هدف ازسرگیری احتمالی مذاکرات صورت می‌گیرد. پاکستان در این میان نقش میانجی را ایفا می‌کند و قرار است پیشنهادهای ایران را به مقامات آمریکایی منتقل کند. دو منبع آگاه در دولت پاکستان که از جزئیات این رایزنی‌ها مطلع هستند، تاکید کرده‌اند که سفر عراقچی کوتاه خواهد بود و تمرکز اصلی آن بر ارزیابی و بررسی دقیق‌تر این پیشنهادها است.

این منابع همچنین اشاره کرده‌اند که هیچ برنامه‌ای برای ملاقات مستقیم با نمایندگان آمریکا در اسلام‌آباد وجود ندارد. واکنش رسمی و مستقیمی از سوی واشنگتن به این سفر هنوز اعلام نشده است، اما همزمان با انتشار خبر سفر عراقچی، پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، در یک کنفرانس خبری به طور غیرمستقیم به موضوع مذاکرات با ایران اشاره کرد.

او با بیان اینکه ایران هنوز فرصت دارد تا به یک توافق مناسب با ایالات متحده دست یابد، بر اهمیت یافتن راه حلی دیپلماتیک تاکید کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بین ایران و آمریکا همچنان در سطح بالایی قرار دارد و چشم‌انداز روشنی از احیای برجام وجود ندارد. در همین راستا، سیدعباس عراقچی نیز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) از سفر قریب الوقوع خود به اسلام‌آباد، مسقط و مسکو خبر داد.

او هدف از این سفرها را هماهنگی نزدیک با شرکای منطقه‌ای و رایزنی درباره تحولات جاری در منطقه عنوان کرد و بر اولویت دادن به روابط با کشورهای همسایه تاکید نمود. عراقچی پیش از این نیز در کانال تلگرامی خود، علاوه بر رایزنی‌های دوجانبه، بحث و تبادل نظر در مورد آخرین وضعیت جنگ تحمیلی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران را از دیگر اهداف این سفر اعلام کرده بود.

این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بالای مسائل منطقه‌ای و تلاش‌های ایران برای جلب حمایت از مواضع خود در عرصه بین‌المللی است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در پیامی، بر اهمیت رایزنی‌های عراقچی با کشورهای منطقه در خصوص تحولات جاری و تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه ایران و برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

او همچنین اشاره کرد که عراقچی در جریان این سفرها، در مورد روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با این کشورها نیز با مقامات ارشد رایزنی خواهد کرد. در حالی که برخی منابع خبری از آمادگی ایران برای اعزام هیات مذاکره‌کننده به واشنگتن خبر داده بودند، اظهارات اخیر مقامات ایرانی نشان می‌دهد که فعلا تصمیمی برای این اقدام وجود ندارد. به گفته این منابع، تا زمانی که محاصره دریایی ایران ادامه داشته باشد، هیچ مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت.

این موضوع نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین رفع موانع اقتصادی و سیاسی با امکان ازسرگیری مذاکرات است.

این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و چندوجهی بودن وضعیت کنونی است و نیازمند تحلیل دقیق و جامع است





