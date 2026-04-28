سفر تاریخی پادشاه بریتانیا به آمریکا و تقویت روابط دو کشور

در روز دوشنبه، هفتم اردیبهشت، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و همسرش ملانیا در کاخ سفید از پادشاه و ملکه بریتانیا استقبال کردند. این سفر تاریخی شامل برنامههای متنوعی از جمله سخنرانی پادشاه در کنگره آمریکا، شرکت در مراسم یادبود حملات یازدهم سپتامبر و حضور در مراسم دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا بود. این سفر در حالی انجام میشود که روابط آمریکا و بریتانیا با توجه به جنگ ایران و تنشهای منطقهای، تحت فشار قرار گرفته است. با این حال، آقای ترامپ در مصاحبهای با بیبیسی اظهار داشت که این سفر قطعا به بهبود روابط دو کشور کمک خواهد کرد.
در این مراسم، تابلویی از آقای ترامپ پس از سوءصدی به جانش در ژوئیه ۲۰۲۴ نیز به نمایش گذاشته شده بود. پس از آن، مهمانان به محوطه حیاط جنوبی کاخ سفید رفتند، جایی که یک کندوی عسل به شکل کاخ سفید به تازگی نصب شده بود. پادشاه بریتانیا، که علاقهای ویژه به محیط زیست و کشاورزی پایدار دارد، از این ابتکار خشنود به نظر میرسید.
پادشاه و ملکه پس از ترک کاخ سفید در مهمانی شام در باغ سفارت بریتانیا در واشنگتن شرکت کردند. در این مهمانی، حضور نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و همسرش نیز قابل توجه بود. خانم پلوسی، یکی از منتقدان برجسته دموکرات آقای ترامپ، در این مراسم حضور داشت.
همچنین، درباره تدابیر امنیتی در این سفر بحثهای زیادی مطرح شده بود، اما کاخ باکینگهام اعلام کرد که برنامه کلی سفر پادشاه بریتانیا تقریبا هیچ تغییری نکرده است و آقای ترامپ نیز اطمینان داد که پادشاه کاملا در امنیت خواهد بود. این سفر همچنین شامل سفر پادشاه به برمودا و شرکت در مراسم دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا در ویرجینیا بود. پس از آن، پادشاه به بریتانیا بازمیگشت.
این سفر تاریخی، که پس از تیراندازی در ضیافت کاخ سفید برای خبرنگاران انجام میشد، توجه زیادی را به خود جلب کرد. در عین حال، روابط آمریکا و بریتانیا در زمینههای مختلف از جمله سیاست خارجی و امنیت جهانی مورد توجه قرار گرفته بود. این سفر نشان داد که روابط دو کشور، علیرغم تنشها، همچنان قوی و پایدار است.
در طول این سفر، پادشاه و ملکه بریتانیا با شخصیتهای سیاسی و اجتماعی برجسته آمریکا دیدار کردند و در مراسمهای مختلف شرکت کردند. این سفر همچنین فرصتی برای تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور فراهم کرد. با توجه به اهمیت تاریخی این سفر، انتظار میرود که تأثیرات مثبت آن در روابط آمریکا و بریتانیا در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
