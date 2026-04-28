سفر رسمی چارلز سوم و کامیلا به ایالات متحده برای بزرگداشت سالگرد استقلال

چارلز سوم، پادشاه انگلستان، و همسرش کامیلا در یک سفر رسمی چهار روزه به ایالات متحده حضور دارند تا دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال این کشور را بزرگداشت کنند. این سفر در حالی برگزار میشود که روابط بین بریتانیا و آمریکا به دلیل اختلافات سیاسی اخیر تحت فشار قرار گرفته است. سفر پادشاه و همسرش طبق برنامه ادامه خواهد داشت و فرصتی برای تقویت روابط دوجانبه فراهم میکند.
چارلز سوم ، پادشاه انگلستان، و همسرش کامیلا در حال حاضر در یک سفر رسمی چهار روزه به ایالات متحده حضور دارند تا دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال این کشور از حکومت بریتانیا را بزرگداشت کنند.
این سفر در حالی برگزار میشود که روابط بین بریتانیا و آمریکا در ماههای اخیر به دلیل اختلافات علنی بین دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و کر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، به شدت تحت فشار قرار گرفته است. طبق اعلام کاخ باکینگهام، سفر چارلز سوم و همسرش طبق برنامه ادامه خواهد داشت، هرچند که پیش از این برخی رسانهها از احتمال لغو این سفر به دلیل افزایش تدابیر امنیتی پس از حمله مسلحانه به ضیافت شام کاخ سفید خبر داده بودند.
در این سفر، چارلز سوم و کامیلا توسط دونالد ترامپ و همسرش ملانیا در کاخ سفید مورد استقبال قرار خواهند گرفت. این سفر همچنین فرصتی برای تقویت روابط دوجانبه و حل اختلافات موجود بین دو کشور فراهم میکند. از سوی دیگر، در حالی که جهان با چالشهای سیاسی و اقتصادی متعدد مواجه است، این سفر میتواند نشاندهنده اهمیت روابط تاریخی و استراتژیک بین بریتانیا و آمریکا باشد.
همچنین، این سفر فرصتی برای بحث در مورد موضوعات جهانی مانند تغییرات اقلیمی، امنیت بینالمللی و همکاریهای اقتصادی فراهم میکند.
