سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، سفر نخست‌وزیر این کشور به چین را اعلام کرد و از طرح ابتکاری پنج ماده‌ای اسلام‌آباد و پکن برای پایان دادن به جنگ خبر داد.

این سفر در چارچوب یک ابتکار عمل مشترک برای کاستن از تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی انجام می‌شود. نخست‌وزیر پاکستان در جریان این سفر، این ابتکار مشترک را با هدف پایان دادن به جنگ و بی‌ثباتی با مقام‌های ارشد چین به بحث خواهد گذاشت. این سفر از ۲۳ تا ۲۶ مه (۲ تا ۵ خرداد) انجام می‌شود و برنامه‌های فشرده‌ای برای آن تدارک دیده شده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، چین را به عنوان شریکی راهبردی نام برد که همواره در شرایط دشوار در کنار اسلام‌آباد ایستاده است. قرار است نخست‌وزیر پاکستان در پکن با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر چین دیدار و درباره موضوعات متنوعی از جمله صلح و امنیت منطقه‌ای و همچنین توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های کشاورزی، تجارت، فناوری اطلاعات و علوم گفت‌وگو کند. وی همچنین ریاست یک کنفرانس تجاری مشترک میان بازرگانان دو کشور را بر عهده خواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌های مربوط به حوادث پهپادی اخیر در عربستان سعودی و امارات، هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای را نقض فاحش قوانین بین‌المللی خواند و ابراز امیدواری کرد که چنین وقایعی در آینده تکرار نشود





