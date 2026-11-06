سفر محسن رضایی به مسکو و رساندن پیام رهبر انقلاب به پوتین

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیداری حدود سه ساعته با ولادیمیر پوتین، پیام رهبر انقلاب را تحویل داد. طرح راهگذر شمال-جنوب و انتقال گاز روسیه به ایران نیز بررسی شد.

سرلشکر محسن رضایی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در سفری به مسکو پیام رهبر انقلاب اسلامی را به ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، رساند. به گفته رضایی، این سفر حدود یک ماه پیش برنامه‌ریزی شده بود، اما مسائل نظامی آن را به تأخیر انداخت و سرانجام در همین روزها انجام شد.

در جریان این سفر، دیدار تفصیلی رضایی با پوتین حدود سه ساعت طول کشید. رضایی گفته است که رهبر انقلاب تأکید داشته این پیام هرچه سریع‌تر به دست رئیس جمهور روسیه برسد. موضوع ترتیبات پساجنگ نیز پس از انتشار گفته‌های رضایی در رسانه‌ها، بیش از پیش مورد بحث قرار گرفت.

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پیام رهبر انقلاب و محورهای همکاری با روسیه

هدف اصلی سفر محسن رضایی به مسکو، ارائه پیام رهبر انقلاب به ولادیمیر پوتین بود. این پیام مولفه‌های مدنظر جمهوری اسلامی ایران برای همکاری‌های دوجانبه را دربرمی‌گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، در این پیام چشم‌انداز همکاری‌ها و تعاملات میان ایران و روسیه نیز ترسیم شده بود. هدف این بود که موضوع همکاری با جمهوری اسلامی ایران در دوره رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای برای طرف روس روشن‌تر شود.

همکاری‌های ایران و روسیه، به گفته علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، چند دهه است که ابعاد گوناگونی دارد. او یادآور شده که پیش‌تر نیز رایزنی‌هایی میان دو طرف انجام شده و پارسال شهید علی لاریجانی، در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، به مسکو سفر کرده و با رئیس جمهور روسیه دیدار داشت.

راهگذر شمال-جنوب و انتقال گاز روسیه

در بُعد دوجانبه، طرح راهگذر شمال-جنوب و کاستی‌ها و موانع موجود بر سر سرعت گرفتن اجرا و تکمیل آن، محور گفت‌وگوها بود. دو طرف توافق کردند در نخستین فرصت، سازوکارها و تدابیر لازم را برای پیشرفت سریع‌تر این طرح اجرا کنند.

موضوع انتقال گاز روسیه به ایران نیز در این نشست مطرح شد و در دو سطح کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارائه شد. در کوتاه‌مدت، استفاده از ظرفیت‌های موجود و در میان‌مدت، ظرفیت‌سازی برای انتقال حجم قابل توجهی از گاز روسیه به ایران پیشنهاد شده است.

باقری کنی توضیح داده که بخشی از این گاز برای مصرف داخلی ایران در نظر گرفته شده و بخش عمده آن برای صادرات به کشورهای دیگر پیش‌بینی شده است. به باور او، این دو طرح ظرفیت‌های اقتصادی ایران هستند که می‌توانند هم برای پیشرفت کشور و منطقه و هم برای امنیت‌سازی به کار گرفته شوند.

ترتیبات امنیتی منطقه و نشست چهارجانبه تهران

محورِی‌ترین موضوع گفت‌وگوهای منطقه‌ای، ترتیبات جدید امنیتی در منطقه بود. نشست چهارجانبه تهران با مشارکت ایران، ترکیه، عربستان و پاکستان، از نظر روس‌ها و چینی‌ها نقطه عطفی توصیف شده است.

باقری کنی معتقد است این ابتکار می‌تواند نقطه شروعی سازنده برای امنیت‌سازی منطقه‌ای باشد. او گفته که اگر همکاری‌ها در این چارچوب شکل بگیرد، امنیت‌سازی منطقه‌ای به صورت درون‌زا شکل عملی به خود خواهد گرفت.

درباره عبارت ترتیبات امنیتی پساجنگ که در خبرهای مربوط به سفر رضایی مطرح شد، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است که در حال حاضر در جامعه و رسانه‌ها بحث وقوع جنگ احتمالی به‌عنوان یک جنگ روانی از سوی دشمن مطرح است. به گفته او، پوتین نیز در این سفر بر مقاومت ملت ایران و دلاوری‌های نیروهای مسلح تأکید کرده و گفته این مقاومت مورد تحسین جهانی قرار گرفته است.