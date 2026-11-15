سفر مایک والتز به لبنان و مراکش برای بررسی توافق چارچوب و جایگزین یونیفل

مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل با هدف بررسی اجرای توافق چارچوب سه‌جانبه و تمدید یا جایگزینی نیروهای یونیفل به لبنان سفر خواهد کرد.

سفارت ایالات متحده آمریکا در بیروت در روز یکشنبه ۲۴ آبان اعلام کرد که مایک والتز ، نماینده این کشور در سازمان ملل متحد ، برنامه دارد در تاریخ ۲۴ آبان به مدت دو روز به لبنان و سپس به مراکش سفر کند. این سفر دیپلماتیک با هدف رایزنی‌های فشرده با مقامات ارشد دولتی لبنان و بررسی وضعیت امنیتی منطقه برگزار خواهد شد. والتز در این بازدید که همزمان با پایان یافتن مأموریت نیروهای حفظ صلح سازمان ملل متحد است، دیدارهای کلیدی با شخصیت‌های اصلی سیاسی لبنان انجام خواهد داد.

اهداف سفر مایک والتز و دیدار با مقامات لبنانی

مایک والتز در این سفر که از ۲۴ آبان تا ۲۶ آبان ادامه دارد، با مقامات ارشد کشور لبنان ملاقات خواهد کرد تا حمایت ایالات متحده از اجرای "چارچوب سه‌جانبه" را تبیین کند. این توافق که در تابستان گذشته و پس از مذاکرات فشرده میان لبنان و اسرائیل با میانجی‌گری واشنگتن به دست آمد، مبنای اصلی گفتگوهاست. برنامه‌های سفر شامل دیدارهای جداگانه با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، نواف سلام، نخست‌وزیر این کشور، و نبیه بری، رئیس مجلس لبنان است. تمرکز اصلی این دیدارها بر ایجاد لبنانی مستقل و عاری از نفوذ حزب‌الله و رژیم ایران است.

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چالش‌های یونیفل و درخواست‌های دولت لبنان

یکی از محورهای اصلی مذاکرات مایک والتز با شرکای آمریکایی‌اش در سازمان ملل متحد، موضوع پایان مأموریت نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان یا همان یونیفل است. دولت لبنان تمایل دارد تا با تشکیل دولت جدید در اسرائیل و اجرای کامل مفاد توافق‌های "چارچوب سه‌جانبه"، مهلت مأموریت نیروهای یونیفل را به مدت شش ماه تمدید کند. مقامات لبنانی تأکید دارند که در صورت لغو مأموریت نیرویی مانند یونیفل، نیروی جایگزین باید حتماً بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ شکل گیرد و تحت نظارت سازمان ملل متحد فعالیت کند. همچنین حضور کشورهایی مانند فرانسه در این نیروی جایگزین از خواسته‌های مهم بیروت برای تضمین امنیت منطقه‌ای است.

جزئیات توافق چارچوب و موانع اجرایی

لبنان و اسرائیل در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۵ پس از چندین دور مذاکره با حمایت ایالات متحده، یک توافق‌نامه چارچوبی امضا کردند که شرایط خروج نیروها را مشخص می‌کند. در متن این توافق، توقف اقدامات خصومت‌آمیز، خلع سلاح حزب‌الله و سایر گروه‌های مسلح، عقب‌نشینی تدریجی ارتش اسرائیل از جنوب لبنان، و استقرار ارتش لبنان در مناطق "آزمایشی" تصریح شده است. با این وجود، روند اجرای این توافقات با موانع جدی روبرو شده است. دولت لبنان، حزب‌الله و سیاست‌های جنگ‌افروزانه جمهوری اسلامی ایران را مسئول وضع فعلی کشور می‌داند، چرا که پس از ورود حزب‌الله به درگیری با اسرائیل به بهانه انتقام‌گیری از مرگ خامنه‌ای، بخش وسیعی از جنوب لبنان به تصرف ارتش اسرائیل درآمد.

مواضع ایران و تحریم‌های جدید آمریکا

حزب‌الله، گروهی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ تأسیس شد و توسط چندین کشور از جمله ایالات متحده، اسرائیل، آلمان، صربستان، لیتوانی، استونی، لتونی و استرالیا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود، با خلع سلاح خود مخالفت کرده است. رژیم ایران نیز از مواضع این گروه حمایت می‌کند که این موضوع چالش‌برانگیزترین مانع برای دستیابی آمریکا به یک راه‌حل پایدار است. دولت ترامپ همزمان با فشارهای دیپلماتیک، فشار مالی بر حزب‌الله را افزایش داده و با اعمال تحریم‌های تازه، بر ارتباط این گروه با جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران تأکید کرده است. شرط اصلی اسرائیل برای خروج کامل از لبنان، خلع سلاح کامل حزب‌الله است.

بعد منطقه‌ای سفر و همکاری‌های مراکش

در ادامه سفر به لبنان، مایک والتز به مراکش خواهد رفت تا با مقامات ارشد این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کند. محورهای اصلی مذاکرات در مراکش شامل بررسی همکاری‌های جاری تحت "پیمان ابراهیم" است که با میانجی‌گری پرزیدنت ترامپ حاصل شده است. والتز همچنین در این دیدارها درباره تلاش‌های مشترک برای تقویت امنیت منطقه‌ای و حمایت ایالات متحده از یک راه‌حل پایدار برای مناقشه صحرای غربی، که اخیرا توسط دولت مراکش پیشنهاد شد، تأکید خواهد کرد. این سفر دو سویه نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای تثبیت مواضع خود در قاره آفریقا و خاورمیانه در یک بازه زمانی کوتاه است.