سفر جنجالی رئیس فدراسیون فوتبال ایران به کانادا با وجود سابقه سپاه

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، با وجود سابقه فرماندهی در سپاه پاسداران و قرار گرفتن این نهاد در فهرست گروههای تروریستی کانادا، با دریافت مجوز اقامت موقت وارد این کشور خواهد شد. این موضوع سوالاتی را در مورد نحوه اجرای قوانین کانادا و سیاستهای کشورهای میزبان جام جهانی در قبال مقامات ایرانی با ارتباطات امنیتی ایجاد کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از منابع امنیتی و دولتی غربی، مهدی تاج ، رئیس فدراسیون فوتبال ایران با سابقهای در فرماندهی سپاه پاسداران ، برای شرکت در یک رویداد فیفا وارد کانادا خواهد شد.
این سفر سوالات مهمی را در مورد نحوه اجرای قوانین کانادایی در قبال افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط دارند، ایجاد کرده است. با توجه به اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی کانادا قرار گرفته، سفر یک فرمانده سابق سپاه به این کشور میتواند چالشهایی را به همراه داشته باشد. با این حال، منابعی در دولت کانادا به ایراناینترنشنال خبر دادهاند که برای تاج یک مجوز اقامت موقت (TRP) صادر شده است.
این مجوز به او اجازه میدهد با رعایت شرایط سختگیرانه، از جمله گزارش به مقامات و اعلام حضور در زمانهای مشخص، در کنگره فیفا شرکت کند. مجوز اقامت موقت برای افرادی صادر میشود که به طور معمول اجازه ورود به کانادا را ندارند، اما دلیل قانعکنندهای برای حضور موقت آنها وجود دارد. این مجوز میتواند برای رفع موانع ورود ناشی از دلایل کیفری، پزشکی یا امنیتی استفاده شود.
سابقه حرفهای مهدی تاج نشاندهنده ارتباط عمیق او با ساختارهای سیاسی و نظامی ایران است. در واقع، مرز بین نهادهای امنیتی و مدیریت ورزشی در ایران اغلب مبهم است. تاج پس از انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت امنیتی خود را آغاز کرد و در مدتی به عنوان فرمانده اطلاعات سپاه در اصفهان خدمت کرد.
این سابقه به او کمک کرد تا به سمتهای مدیریتی در حوزه صنعت و ورزش دست یابد و از طریق ارتباط با چهرههای بانفوذ در شرکتهای بزرگ فولاد مانند فولاد مبارکه و ذوبآهن، مسئولیتهای مهمی را بر عهده بگیرد. تحلیلگران معتقدند که نفوذ سپاه پاسداران در بخشهای مختلف فوتبال ایران بسیار گسترده است و بخشهایی از ساختار مالی و سازمانی این صنعت با نهادهای امنیتی پیوند دارد. این موضوع جایگاه تاج را در این ساختار برجستهتر میکند.
کانادا در ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار داد. این اقدام به کانادا اجازه میدهد تا داراییهای مرتبط با سپاه را مسدود کند و بر پذیرش افراد مرتبط با این نهاد در کانادا و یا سفر آنها به این کشور تاثیر بگذارد. بر اساس گزارشها، تاج قرار است سهشنبه وارد تورنتو شود و دو روز بعد برای شرکت در کنگره فیفا به ونکوور سفر کند.
ونکوور میزبان هفتادوششمین کنگره فیفا خواهد بود، رویدادی که نمایندگان ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا را پیش از جام جهانی گردهم میآورد. ایراناینترنشنال برای روشن شدن چگونگی صدور مجوز سفر برای تاج با نهادهای امنیتی، اداره مهاجرت و وزارت امور جهانی کانادا تماس گرفته است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. همچنین، سوالاتی از فیفا و فدراسیون فوتبال کانادا در این مورد پرسیده شده است.
فدراسیون فوتبال کانادا در بیانیهای اعلام کرده است که تصمیمگیری درباره میهمانان کنگره فیفا بر عهده فیفا است و این فدراسیون صرفاً به عنوان عضو در این رویداد مشارکت دارد. این فدراسیون سوالات را به فیفا ارجاع داده است. این موضوع در حالی مطرح میشود که ابهاماتی در مورد حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ وجود دارد.
از زمان آغاز تنشها بین ایالات متحده و اسرائیل با ایران، سوالاتی در مورد حضور تیم ایران در این رقابتها مطرح شده است، به ویژه با توجه به اینکه تمام بازیهای مرحله گروهی ایران در ایالات متحده برگزار خواهد شد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرده است که تیم ملی ایران اجازه حضور خواهد داشت، اما افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط دارند، اجازه ورود نخواهند داشت.
سفر تاج به کانادا میتواند آزمونی برای نحوه اجرای سیاستهای کشورهای میزبان جام جهانی در قبال مقامات جمهوری اسلامی با ارتباطات امنیتی باشد. همچنین، گزارشهایی از خنثیسازی یک عملیات جاسوسی، خرابکاری و ترور توسط سپاه پاسداران علیه اسرائیل به دست آمده است که زیر نظر یک افسر واحد مخفی ترور به نام علیرضا محمدی انجام میشد
