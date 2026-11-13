سفر رئیس موساد به واشنگتن برای مذاکره با مقامات ترامپ

رومن گوفمن رئیس موساد با اهداف امنیتی به واشنگتن سفر کرده و با جان رتکلیف دیدار دارد. این سفر در شرایطی رخ می‌دهد که نتانیاهو تحت فشار داخلی است.

رومن گوفمن ، رئیس سازمان اطلاعاتی و عملیات ویژه اسرائیل یا همان موساد، روز جمعه برای انجام گفت‌وگوهای حساس امنیتی به واشنگتن سفر کرد. هدف اصلی این سفر، گفت‌وگو با مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ درباره وضعیت جنگی با ایران و هماهنگی‌های راهبردی بین دو کشور بوده است. این رویداد با انتشار گزارش‌هایی از سوی پایگاه خبری آکسیوس و با استناد به سه منبع آگاه، پرده‌برداری شد و توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرد.

ملاقات با مقامات سی‌آی‌ای و سفیر آمریکا

گوفمن در جریان این سفر به ملاقات با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سی‌آی‌ای، پرداخته است. علاوه بر این دیدارها، او قرار است برای گفت‌وگو با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، به شهر میامی سفر کند. این سفر چندلایه نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی فوری برای هماهنگی بین تل‌آویو و واشنگتن در قبال تحولات اخیر منطقه‌ای است.

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فشار نتانیاهو بر ترامپ برای درگیری با ایران

این سفر در حالی انجام می‌شود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دونالد ترامپ را تحت فشار شدیدی برای ازسرگیری درگیری‌های نظامی با ایران قرار داده است. رومن گوفمن به عنوان یکی از نزدیک‌ترین افراد به نتانیاهو در شرایط بحرانی عمل می‌کند و مأموریت دارد تا مواضع سخت‌گیرانه دولت اسرائیل را به مدیران اجرایی ایالات متحده منتقل کند. منبعی آگاه تأیید کرده که اولویت اصلی این دیپلماسی، ایجاد اجماع برای عملیات‌های بعدی است.

تنش‌های داخلی اسرائیل و انتقال قدرت

پس از برگزاری انتخابات ۲۷ اکتبر در اسرائیل و از دست دادن اکثریت پارلمانی توسط نتانیاهو، فضای سیاسی این کشور دچار تغییرات اساسی شده است. گادی آیزنکوت، رقیب سیاسی نتانیاهو، مأموریت تشکیل کابینه جدید را بر عهده گرفته است. رهبران مخالف نتانیاهو نگران هستند که او برای تضعیف تلاش‌های آیزنکوت، با تحریک تنش‌های امنیتی علیه ایران، موقعیت سیاسی خود را حفظ کند.

دیدار نتانیاهو با آیزنکوت و عدم اعتقاد به جنگ فوری

نتانیاهو روز پنجشنبه به مدت دو ساعت با گادی آیزنکوت دیدار کرد و او را در جریان آخرین تحولات مربوط به ایران قرار داد. با وجود این گفت‌وگوها، یک منبع نزدیک به آیزنکوت اعلام کرده که او هیچ اعتقادی به درگیری نظامی فوری و بی‌واسطه با ایران ندارد. اگر آیزنکوت موفق به تشکیل کابینه شود، نتانیاهو باید از قدرت کنار برود و این مسئله انگیزه‌های سیاسی وی را پیچیده‌تر کرده است.

پیامدهای امنیتی و تحولات منطقه‌ای آینده

سفر رومن گوفمن به همراه مذاکرات با جیک سالیوان درباره بازگشایی مذاکرات تبادل زندانی با حماس، نشانه‌ای از تلاش برای مدیریت بحران است. قیمت‌های طلا و دلار در بازارهای ایران نیز تحت تأثیر این اخبار نوساناتی را تجربه کرده‌اند. تحولات آتی در اسرائیل و واکنش دولت ترامپ به درخواست‌های نتانیاهو، سرنوشت سیاست‌های منطقه‌ای را تعیین خواهد کرد و باید منتظر نتایج نهایی مذاکرات واشنگتن بود.