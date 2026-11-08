سفر وزیر ارتباطات به قطر برای حضور در اجلاس ITU

سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات برای شرکت در اجلاس PP-26 اتحادیه بین‌المللی مخابرات به دوحه سفر کرد تا منافع ایران در حکمرانی جهانی فناوری را پیگیری کند.

سیدستار هاشمی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، به همراه هیأتی دیپلماتیک و فنی، راهی دوحه قطر شد تا در اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی مخابرات شرکت کند. این سفر با هدف تقویت دیپلماسی فناوری و توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در عرصه جهانی برنامه‌ریزی شده است.

اهداف راهبردی حضور در دوحه

مهم‌ترین هدف حضور وزیر ارتباطات در این اجلاس، پیگیری منافع و اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه حکمرانی جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات است. سیدستار هاشمی در رأس هیأت حاضر می‌شود تا زمینه‌های گسترش همکاری‌های بین‌المللی را با سایر کشورها بررسی کند. این اقدام در راستای سیاست‌های راهبردی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم برای تثبیت جایگاه فنی ایران در جامعه جهانی انجام می‌شود. حضور در این محافل فرصتی ارزشمند برای تعامل مستقیم با تصمیم‌گیران نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد است.

Also read اعطای جایزه آزادی ۲۰۲۶ به رضا پهلوی توسط بنیاد فریدریش ناومان

محورهای اصلی رایزنی‌های وزیر ارتباطات

یکی از محورهای کلیدی این سفر، رایزنی با وزیران و مقام‌های ارشد ارتباطی کشورهای مختلف است. سیدستار هاشمی قصد دارد درباره زمینه‌های مشترک همکاری گفت‌وگو کند و توافق‌های دوجانبه و چندجانبه را پیگیری نماید. ایجاد فرصت‌های جدید برای تعامل شرکت‌های ایرانی با فعالان بین‌المللی حوزه فناوری از دیگر اهداف این گفت‌وگوهاست. ایران در این نشست‌ها به دنبال توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان خود نیز می‌باشد. محورهای مورد توجه در این رایزنی‌ها شامل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، هوش مصنوعی و ارتباطات ماهواره‌ای است. همچنین توسعه دولت هوشمند و امنیت سایبری از اولویت‌های اصلی این مذاکرات خواهد بود. مراکز داده و اقتصاد دیجیتال نیز از موضوعات مهمی هستند که در دستور کار این هیأت قرار دارند.

جزئیات و اهمیت اجلاس PP-26

اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی مخابرات از تاریخ ۱۸ تا ۲۷ آبان‌ماه که برابر با ۹ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ است در دوحه برگزار می‌شود. این رویداد عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه ارتباطات است. این اجلاس هر چهار سال یک‌بار با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار می‌گردد. در این نشست، سیاست‌های کلان و اولویت‌های راهبردی اتحادیه برای چهار سال آینده تعیین خواهد شد. انتخاب پنج مقام ارشد این نهاد از جمله دبیرکل و معاون دبیرکل نیز در دستور کار است. مدیران سه دفتر تخصصی رادیو، استانداردسازی و توسعه نیز انتخاب می‌شوند. ۴۸ کشور عضو شورای ITU و ۱۲ عضو هیئت مقررات رادیویی برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ انتخاب می‌شوند. تصویب برنامه راهبردی و مالی اتحادیه برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۱ از دیگر مصوبات این اجلاس است.

تأثیرگذاری ایران در حکمرانی جهانی

حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در این فرآیندهای تصمیم‌سازی نقش حیاتی در تقویت جایگاه این کشور دارد. سیدستار هاشمی پیگیری مواضع کشور در تدوین اسناد و قطعنامه‌های بین‌المللی را بر عهده خواهد داشت. رایزنی با هیئت‌های کشورهای عضو برای تقویت نقش‌آفرینی ایران در ساختارهای تصمیم‌گیری از اهداف اصلی است. موضوعاتی مانند تاب‌آوری دیجیتال، فناوری‌های نوظهور و کاهش شکاف دیجیتال در این اجلاس مورد بحث قرار می‌گیرند. ایران رویکرد خود را در زمینه عدالت دیجیتال و دسترسی فراگیر به فناوری در این محافل دنبال می‌کند. مشارکت مؤثر همه کشورها در تدوین استانداردها و قواعد بین‌المللی از اصول مورد تأکید ایران است. تقویت همکاری‌های فناورانه با کشورهای مختلف دیگر هدف این دیپلماسی فعال است.