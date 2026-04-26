برای عاشقان طبیعت و کسانی که آرامش طبیعت را به هیاهوی شهر ترجیح میدهند، اقامت در طبیعت گزینهای فراتر از هتلهای معمولی است. در سراسر اروپا ، مقاصد گردشگری متعددی وجود دارند که تجربهای نزدیکتر به حیات وحش را ارائه میدهند.
تحقیقات نشان دادهاند که حضور در طبیعت، علاوه بر زیبایی بصری، فواید بسیاری برای سلامت جسمی و روانی دارد. مطالعهای در مورد «حمام جنگلی» یا خوابیدن در جنگل نشان داده است که این کار میتواند فشار خون و اضطراب را کاهش داده و آرامش را افزایش دهد.
فعالیتهایی مانند پیادهروی، دوچرخهسواری و قایقرانی در طبیعت به حفظ وزن سالم کمک میکنند و قرار گرفتن در معرض نور خورشید (با استفاده از کرم ضد آفتاب) سطح ویتامین D بدن را افزایش میدهد که برای سلامت استخوانها، سلولهای خونی و سیستم ایمنی ضروری است. اما گردشگران علاقهمند به تجربه حیات وحش در سفر اروپایی خود به کجا میتوانند بروند؟ یکی از گزینههای هیجانانگیز، خوابیدن در کنار گرگها در نروژ یا فرانسه است.
در پارک Polar Park در شمال نروژ، لژ Wolf Lodge به بازدیدکنندگان اجازه میدهد شب را در نزدیکی گرگهای قطبی با چشمان کهربایی بگذرانند. گرگها معمولاً در اطراف لژ پرسه میزنند و مهمانان را زیر نظر دارند. با این حال، به مهمانان توصیه میشود رفتوآمد خود را کنترل کرده و سکوت را رعایت کنند.
اقامت در این لژ نه تنها تجربهای بینظیر است، بلکه به حمایت از رفاه گرگهای در اسارت نیز کمک میکند، زیرا بخشی از هزینه اقامت به صندوق رفاه گرگهای پارک Polar Park اختصاص مییابد. اگر تجربه نروژ برایتان سرد است، پارک فرانسوی Parc Animalier de Sainte-Croix جایگزین مناسبی است که امکان تماشای گلههای گرگ سیاه، سفید و خاکستری را در کلبههای چوبی فراهم میکند. گزینههای دیگری نیز برای اقامت در طبیعت وجود دارد.
باغوحش Pairi Daiza در بلژیک، با بیش از ۷۵۰۰ حیوان و بیش از هزار گونه جانوری، اتاقهایی را در دل صخرهها ایجاد کرده است که فضایی شبیه غار دارند. مهمانان میتوانند سوئیتهای خانوادگی را انتخاب کنند که مشرف به زیستگاه تاپیرها، کاپیباراها و میمونها هستند. این باغوحش همچنین میزبان پانداهای غولپیکر، فیلها، خرسهای قطبی، اورانگوتانها، پرندگان کمیاب، گوریلها و والرسها است.
اقامتگاهها در بخشهای مختلف باغوحش پراکنده شدهاند و مهمانان شبمانده، در تمام طول شبانهروز به آنها دسترسی دارند و حتی یک ساعت قبل از باز شدن درهای پارک به روی عموم، از طریق مسیرهای ویژه به همه بخشها دسترسی خواهند داشت. در لوکزامبورگ، مجموعه Bamhaiser خانههایی بر فراز درختان ارائه میدهد که به مهمانان اجازه میدهد خاطرات دوران کودکی خود را زنده کنند.
این خانهها در نزدیکی حدود ۱۵۰ حیوان از جمله گوزن، بز، خرگوش و انواع پرندگان قرار دارند و به امکاناتی مانند گرمایش، آشپزخانه (بدون امکان پختوپز)، اینترنت بیسیم و حمام مجهز هستند. هر خانه به نام شخصیتی داستانی نامگذاری شده است و تراس خصوصی برای لذت بردن از فضای باز دارد. اگرچه پختوپز در این خانهها ممنوع است، کافه Escher Bamhauscafe غذاهای سنتی لوکزامبورگی را سرو میکند
