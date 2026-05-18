سفارش کردن اینترنت پرو توسط اپراتورها به دوره بحرانی و ممنوع کردن تبلیغات درباره فروش آن در نشست بررسی روند اجرا

خبرگزاری مهر از برگزاری نخستین جلسه بررسی روند اجرا و بهبود فرآیند اجرای طرح اینترنت پرو در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داده است. جلسه با حضور نمایندگان مجلس، مرکز ملی فضای مجازی و یکی از اپراتورهای ارتباطی برگزار شده است. طبق گزارش مهر، مهمترین مصوبات این جلسه شامل ممنوعیت هرگونه تبلیغ فروش اینترنت پرو از سوی اپراتورها و دستگاهها و صرفاً ارائه این سرویس در دورههای بحرانی مانند شرایط بحرانی است. همچنین، برای جلوگیری از تبعیض و "بازارسازی" توسط اپراتورها، فرآیند پذیرش شمارههای متقاضیان واجد شرایط با کمک وزارت ارتباطات و از طریق یک سامانه رسمی انجام خواهد شد.
در حالی که گزارشهای درباره فروش غیررسمی " اینترنت پرو " و ایجاد بازار سیاه برای دسترسی بدون فیلتر منتشر شده، خبرگزاری مهر از برگزاری نخستین جلسه بررسی روند اجرای این طرح در وزارت ارتباطات خبر داده است.
