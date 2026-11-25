مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هشدار داد که ناترازی گاز نتیجه سال‌ها رویکرد اقتضایی است. توکلی اعلام کرد کاهش یک درجه دما معادل تولید گاز عسلویه صرفه‌جویی دارد و قطع گاز بدمصرفان آغاز شده است.

سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بیست‌ویکمین نشست کمیته سوخت که به‌صورت برخط با حضور مدیران ارشد ستادی و مدیران عامل شرکت‌های تابعه برگزار شد، بر ضرورت مدیریت دقیق مصرف گاز در فصل سرد تأکید کرد. او اعلام نمود که اگر مردم دمای محیط خانه را تنها یک درجه کاهش دهند، صرفه‌جویی به‌دست‌آمده معادل تولید یک فاز عسلویه و حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در روز خواهد بود.

برپایی موکب‌ها و پاسخگویی به پرسش‌های مردم

سعید توکلی دستور داد تا شرکت‌های گاز استانی در کنار موکب‌ها و محل‌های پیش‌بینی‌شده در میدان‌ها، غرفه‌هایی را برای گفت‌وگو با مردم برپا کنند. هدف از این اقدام ارائه توضیحات درباره راهکارهای صرفه‌جویی و پاسخ به پرسش‌های شهروندان است. وی خطاب به مدیران شرکت‌های گاز استانی تصریح کرد که نمی‌توان از مردم انتظار داشت در مدیریت مصرف گاز همراهی کنند، مگر آنکه به پرسش‌هایشان پاسخ روشنی داده شود.

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توکلی با درخواست از مدیران استانی برای شروع صرفه‌جویی در مصرف گاز از ساختمان‌های زیرمجموعه خود یاد کرد. او افزود که مدیران باید در نقش سفیر انرژی، تجربه اجرای اقداماتی مانند درزگیری پنجره‌ها، بستن دریچه‌های کولر و تنظیم دمای وسایل گرمایشی را با مردم به اشتراک بگذارند. همچنین انتشار تصاویر این اقدام‌ها در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی با همراهی چهره‌های مورداعتماد مردم می‌تواند به گسترش پیام پویش صرفه‌جویی کمک کند.

حمله به پارس جنوبی و ناترازی ساختاری

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به خروج بخشی از تولید گاز از چرخه تولید در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات پارس جنوبی، این رخداد را بزرگ‌ترین حادثه گازی جهان دانست. او خاطرنشان کرد که با تلاش نیروهای فنی و متخصص در سراسر زنجیره تأمین، از پالایشگاه‌ها تا دیگر بخش‌های صنعت گاز، شبکه گازرسانی پایدار ماند. اما تأکید کرد که امسال یکی از سخت‌ترین زمستان‌های این شرکت است و ناترازی گاز کوتاه‌مدت نیست.

توکلی توضیح داد که ناترازی گاز ناشی از سال‌ها رویکرد اقتضایی در مدیریت مصرف و تولید است. با توجه به شدت بالای مصرف انرژی، افزایش تولید به‌تنهایی ناترازی را برطرف نمی‌کند و برای برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا باید مصرف را مدیریت کرد. بر اساس گزارش‌های هواشناسی، پیش‌بینی می‌شود دمای هوا از چهارم آذر کاهش یابد و مدیران نباید شرایط را عادی تلقی کنند.

قطع گاز بدمصرفان و نظارت بر صنایع

سعید توکلی اعلام کرد که گاز مشترکان مشمول قطع گاز طبق مصوبه اصلاح الگوی مصرف باید قطع شود. برخی استان‌ها امکان اجرای مصوبه را با نیروها و امکانات خود دارند، اما در شماری از استان‌ها به دلیل گستردگی کار می‌توان در چهارچوب تفاهم‌نامه و هماهنگی‌های انجام‌شده، از ظرفیت بسیج استفاده کرد. وی افزود که قطع گاز یا محدودکردن مصرف به‌معنای پایان کار نیست و باید دوباره از محل بازدید شود تا اطمینان حاصل شود انشعاب غیرمجاز دوباره برقرار نشده است.

شرکت‌های گاز استانی موظف شدند گزارش‌های مربوط به سرقت گاز و انشعاب‌های غیرمجاز را در شوراهای تأمین مطرح کنند. توکلی تأکید کرد که عمده موارد سرقت گاز و مشکلات شناسایی‌شده در میان مشترکان مربوط به مصارف صنعتی، کشاورزی و تولیدی، از جمله واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی است. رسیدگی به موارد دستکاری کنتورهای دوپوندی و تجهیزات اندازه‌گیری نیز مورد تأکید قرار گرفت و از استان‌هایی که هنوز بازدیدها را با جدیت لازم آغاز نکرده‌اند، خواسته شد این روند را تقویت کنند.