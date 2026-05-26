سریلانکا: جاذبه های متنوعی برای گردشگران

سریلانکا با جذابیت های متنوعی برای گردشگران، چه اهل سفرهای استراحت محور باشید و چه دوست داشته باشید برنامه سفر خود را پر از فعالیت کنید، گزینه های زیادی دارد.

این کشور برای علاقه مندان به تاریخ، با تعداد زیادی محوطه ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، از جمله شهر مقدس انوراداپورا، شهر باستانی سیگیریا و شهر قدیمی گاله، جذابیت دارد. اگر به دنبال مناظر تماشایی هستید، می‌توانید مسیر پکو را امتحان کنید؛ مسیری ۳۰۰ کیلومتری که در سال ۲۰۲۳ راه اندازی شد و از ارتفاعات مرکزی می‌گذرد و در طول راه از کنار مزارع چای و جاذبه های فرهنگی عبور می‌کند.

سریلانکا برای دوستداران حیات وحش نیز جذابیت های زیادی دارد؛ از فیل ها در پارک ملی اوداوالاو گرفته تا پلنگ ها در پارک ملی یالا. اگر زمان سفر خود را درست انتخاب کنید، می‌توانید در سواحل این کشور تماشای نهنگ را هم تجربه کنید. در این بین، اتریش، بلاروس، بلژیک، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ، لهستان، روسیه، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه و بریتانیا می‌توانند روادید خود را به صورت رایگان دریافت کنند.

این ویزا برای ۳۰ روز اعتبار خواهد داشت. در این فهرست نام گردشگرانی از چین، اندونزی، تایلند و آمریکا نیز دیده می‌شود. پیش از این هم هزینه ویزا برای کشورهایی از جمله مالدیو، سیشل و سنگاپور حذف شده بود. این مقررات جدید از ۲۵ مه لازم الاجرا شده است و متاسفانه کسانی که پیش از این تاریخ اقدام کرده اند نمی‌توانند درخواست بازپرداخت کنند





