رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با اعلام افزایش ظرفیت جذب دانشجو و دریافت مجوزهای جدید، از سرگیری جذب زنان در مقاطع مختلف تحصیلی پس از سال‌ها وقفه خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اعلام کرد که روند جذب زنان در مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه پس از سال‌ها وقفه از سر گرفته شده است.

فرید محسنی با اشاره به مأموریت‌های دانشگاه در توسعه کمّی و کیفی آموزش‌های تخصصی علوم قضائی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضائی، افزایش ظرفیت جذب دانشجو را در دستورکار قرار داده است. براساس سند تحول و تعالی قضائی، این university مکلف به افزایش جذب و پرورش سالانه بیش از یک هزار دانشجو است و تمامی امکانات و زیرساخت‌های آموزشی برای تحقق این هدف بسیج شده‌اند.

وی با بیان اینکه مجوز‌های جدیدی برای پذیرش دانشجو اخذ شده است، امکان جذب ۴۵۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضائی، ۲۰۰ نفر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و همچنین ۲۰۰ نفر از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب را فراهم کرده است. محسنی ادامه داد که یکی دیگر از اقدامات مهم دانشگاه، سرگیری جذب بانوان پس از سال‌ها وقفه است که می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های علمی و تخصصی بانوان در حوزه علوم قضائی را فراهم کند.

وی بر ضرورت معرفی رشته‌های تخصصی علوم قضائی و فرصت‌های تحصیلی و شغلی به دانش‌آموزان، دانشجویان و نخبگان علمی تأکید کرد و گفت که آشنایی این گروه‌ها نقش مهمی در جذب استعداد‌های برتر و تأمین نیروی انسانی کارآمد برای دستگاه قضائی خواهد داشت. رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری خاطرنشان کرد که این دانشگاه به عنوان دانشگاه تخصصی قوه‌قضائیه، مأموریت تربیت نیرو‌های متخصص و متعهد برای خدمت در دستگاه قضائی را برعهده دارد و تلاش می‌کند با جذب دانشجویان مستعد و نخبه، زمینه تربیت قضات و مدیران تراز جمهوری اسلامی را بیش از پیش فراهم کند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دانشگاه علوم قضایی جذب زنان افزایش ظرفیت سند تحول قضایی فرید محسنی

United States Latest News, United States Headlines