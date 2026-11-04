پیگرد قانونی و کسر حقوق پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش پس از تحصن بی‌سروصدا، شکافی عمیق میان وعده‌های اداری و برخورد امنیتی را آشکار کرد.

پرستاران و کادر درمانی بیمارستان شهید فیاض‌بخش تهران، بزرگ‌ترین مرکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در پایتخت، با چالش‌های سنگین و پیگرد قانونی پس از برگزاری تحصنی سه‌روزه در مردادماه روبرو شده‌اند. این اقدام اداری شامل تشکیل پرونده تخلفات، اخذ تعهدنامه‌های اجباری و کسرهای مالی سنگین از دستمزد پرسنلی است که بار اصلی خدمات درمانی رایگان برای بیمه‌شدگان این سازمان را بر دوش می‌کشند. اعتراضات صنفی این گروه، ریشه در سال‌ها فشار ناشی از کمبود نیروی انسانی، شیفت‌های پیاپی و تفاوت فاحش حقوقی آن‌ها با همکاران وزارت بهداشت دارد.

ریشه‌های اعتراضات و وعده‌های ن兑现 اداری

شکاف عمیق میان حجم کاری بالا و مبالغ دریافتی پایین، انگیزه اصلی پرستاران بیمارستان‌های ملکی تأمین اجتماعی برای اقدام صنفی بوده است. این پرسنل با وجود ارائه خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان در مراکز شلوغ، از کمبود نیروی انسانی کافی رنج می‌برند و قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به صورت کامل برای آن‌ها اجرا نشده است. مبالغ کارانه و پرکیس این گروه اغلب با تأخیر و ارقام کمتر از همکارانشان در وزارت بهداشت پرداخت می‌شود که سال‌هاست زمینه‌ساز نارضایتی‌های مکرر بوده است.

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ماجرا از سال گذشته آغاز شد، زمانی که پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش با نامه‌نگاری رسمی، خواستار جبران پایین بودن حقوق و اجرای وعده‌های افزایش مبالغ پوششی شدند. مسئولان وقت با حضور در بیمارستان و قول رسیدگی در بازه زمانی مشخص، پیشنهاد دادند که پنج یا شش نفر به عنوان نماینده انتخاب شوند تا پیگیری‌ها از طریق کانال‌های رسمی انجام گیرد. اما پس از انتخاب نمایندگان، موضوع به دلیل تعلل در پیگیری و مصادف شدن برنامه بازی‌ها با رویدادهای دیگر، به تعویق افتاد و پس از عید نیز هیچ پاسخگوئی از سوی مقامات دیده نشد.

تحصن بی‌سروصدا و واکنش امنیتی در حیاط بیمارستان

با ناامیدی از پاسخگویی مسئولان پس از پیگیری‌های تلفنی متعدد در ماه‌های گذشته، پرستاران تصمیم به برگزاری یک تجمع مسالمت‌آمیز در مردادماه گرفتند. این تحصن به مدت سه روز در حیاط بیمارستان و مقابل اورژانس انجام شد و به هیچ‌وجه شامل شعاردهی یا ایجاد مزاحمت نبود. در طول این دوره، رئیس حراست کل استان تهران بارها به محل مراجعه می‌کرد و از پرستاران فیلمبرداری می‌نمود، اما بدون این‌که به سوالی درباره مشکلات پاسخ دهد یا گفت‌وگوی مستقیمی با معترضان انجام دهد.

برداشت پرسنل از این رفتارهای امنیتی، تلاش برای پرونده‌سازی علیه همکارانشان بود. اقدامات بعدی دقیقاً پس از این تحصن سه‌روزه و با فراخوانده شدن شش نفر از نمایندگان پرستاران به ساختمان مدیریت در طبقه پنجم آغاز شد. این نمایندگان با مراجعه به دستور ریاست بیمارستان، با مواجهه با گروهی از نیروهای امنیتی مواجه گردیدند و درهای بخش مدیریت تا ساعت شش غروب به روی سایرین بسته شد.

بازجویی‌های طولانی و پیگرد قضایی برای نمایندگان

شش نماینده منتخب پرستاران در فضای بسته مدیریت بیمارستان فیاض‌بخش از ساعت هشت صبح تا عصر بازجویی شدند و هیچ پرسنل دیگری اجازه ورود یا اعتراض به نحوه برخورد را نداشت. روایت شاهدان عینی از داخل بیمارستان حاکی از آن است که در جریان این ساعات طولانی، با همکاران معترض برخورد تندی صورت گرفت و تنش‌های ایجاد شده حتی منجر به آسیب دیدن یکی از پرسنل بیهوشی اتاق عمل، که همسر یکی از پرستاران بازجویی شده بود، شد. این رویدادها نشان‌دهنده تغییر مسیر از گفت‌وگوهای اداری به راهکارهای قضایی و امنیتی است.

عواقب مالی و حقوقی برای کادر درمانی

پس از پایان ماجرای بازجویی‌ها، نتیجه پیگیری‌های صنفی پرستاران نه تنها منجر به رفع مشکلات نشد، بلکه باعث تشکیل پرونده‌های تخلفات اداری و اخذ تعهدنامه‌های اجباری از سوی برخی از پرسنل گردید. کسرهای سنگین از فیش‌های حقوقی ماهانه، به عنوان واکنشی به اقدامی که توسط خود معترضان، یک تحصن بدون شعار و بی‌خشونت توصیف می‌شود، بار مالی جدیدی را بر دوش کسانی گذاشت که پیش‌تر نیز با حقوق پایین و فشار کاری زیاد دست و پنجه نرم می‌کردند. این اقدامات، سوال اساسی درباره تناسب مجازات با نوع اعتراض صنفی را در میان کارکنان و مراجعات بیماران ایجاد کرده است.