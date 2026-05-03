سرکوب آزادی بیان و سلب تابعیت در کشورهای حاشیه خلیج فارس

پس از تشدید تنش‌ها با ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس با بازداشت، محاکمه و سلب تابعیت از منتقدان و فعالان شبکه‌های اجتماعی برخورد می‌کنند. این اقدامات با انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است.

از دو ماه پیش و پس از تشدید تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای، کشورهای حاشیه خلیج فارس با افزایش چشمگیر اقدامات امنیتی و قضایی علیه افرادی که به انتشار مطالب انتقادی یا مرتبط با ایران متهم شده‌اند، مواجه بوده‌اند.

این اقدامات شامل بازداشت‌های گسترده، محاکمه‌های سریع و در برخی موارد، سلب تابعیت از شهروندان بوده است. بحرین و کویت در خط مقدم این اقدامات قرار داشته‌اند و گزارش‌ها حاکی از افزایش نظارت بر فعالیت‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی است. مقام‌های بحرینی با استناد به قانون، تابعیت ۶۹ نفر را به دلیل «تمجید از اقدامات خصمانه ایران یا همدلی با آن، یا برقراری ارتباط با طرف‌های خارجی» لغو کرده‌اند.

این اقدام با انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است که آن را نقض آشکار آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان می‌دانند. در کویت نیز، دادگاه امنیت این کشور در جریان تحقیقات گسترده درباره اتهام سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی، برای ۱۳۵ نفر حکم صادر کرده است. ۱۷ نفر به سه سال زندان محکوم شده‌اند و یک نفر دیگر به دلیل زندگی در خارج از کشور، غیابا به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

در حالی که اکثر متهمان با مجازات‌های سنگین روبرو شده‌اند، برخی نیز تبرئه شده‌اند یا به حذف پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی ملزم شده‌اند. احمد شهاب‌الدین، روزنامه‌نگار کویتی-آمریکایی، یکی از تبرئه شدگان است که پیشتر به اتهام انتشار اطلاعات نادرست و آسیب رساندن به امنیت ملی بازداشت شده بود.

این اقدامات در بحرین و کویت همزمان با صدور فرمانی در کویت مبنی بر مجازات سه تا ۱۰ سال زندان برای انتشار مطالبی که ارتش این کشور را تضعیف کند یا اعتماد به آن را از بین ببرد، صورت گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از روند دادرسی در این کشورها، اعلام کرده است که بسیاری از بازداشت‌شدگان صرفا به دلیل استفاده از حق آزادی بیان تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و در برخی موارد، از دسترسی به وکیل محروم شده‌اند.

فعالان حقوق بشری و خانواده‌های بازداشت‌شدگان نگران اقدامات خودسرانه و نقض حقوق اساسی متهمان هستند و خواستار دادرسی عادلانه و شفاف شده‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده تشدید فضای سرکوب و محدودیت آزادی‌های فردی در کشورهای حاشیه خلیج فارس در پی افزایش تنش‌های منطقه‌ای است و می‌تواند به خودسانسوری گسترده و تضعیف روزنامه‌نگاری مستقل منجر شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بیشتر بازداشت‌شدگان در کویت از شیعیان هستند که این موضوع نگرانی‌ها در مورد تبعیض و هدف قرار دادن گروه‌های خاص را افزایش داده است. مقام‌های کویتی و بحرینی تاکنون به درخواست‌های بی‌بی‌سی برای پاسخ به این ادعاها پاسخی نداده‌اند





