سرپرست وزارت دفاع: نیروهای مسلح شکستی تاریخی به دشمن تحمیل کردند

سید مجید ابنالرضا در پیام تبریک عید قربان به وزرای دفاع کشورهای اسلامی بر ضرورت وحدت و همکاری تأکید کرد و از شکست تاریخی دشمنان ایران در دو تجاوز اخیر خبر داد.
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سید مجید ابنالرضا، با صدور پیامی به وزرای دفاع کشورهای اسلامی، فرارسیدن عید س عید قربان را تبریک گفت و بر ضرورت تقویت وحدت و همگرایی میان کشورهای مسلمان تأکید کرد.
وی در این پیام ضمن تبریک عید قربان، این عید را نماد تسلیم در برابر اراده الهی و مبارزه با شیطان دانست و ابراز امیدواری کرد که موسم حج، به عنوان مظهر وحدت و انسجام مسلمانان جهان، زمینهساز تقویت روح اخوت و همدلی در امت اسلامی شود. ابنالرضا با اشاره به دو تجاوز دشمن در کمتر از یک سال به خاک ایران اسلامی، تصریح کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایات الهی و حمایت ملت قهرمان ایران و مسلمانان و آزادیخواهان جهان توانستند هیمنه و اعتبار دشمنان را با شکستی تاریخی مواجه کنند.
وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: در حالی که جمهوری اسلامی ایران طی کمتر از یک سال و در دو نوبت، از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد تجاوز قرار گرفته و این اقدامات منجر به شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان نظامی، مقامات سیاسی، مردم غیرنظامی و کودکان و دانش آموزان معصوم و تخریب بخشی از زیرساختهای غیر نظامی کشور گردید، لکن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایات الهی و حمایت ملت قهرمان ایران و مسلمانان و آزادیخواهان جهان توانستند هیمنه و اعتبار دشمنان را با شکستی تاریخی مواجه کنند.
سرپرست وزارت دفاع همچنین با بیان اینکه آمریکا منافع و امنیت رژیم صهیونیستی را در اولویت قرار داده است، افزود: اولویت آمریکا حمایت از رژیم منحوسی است که طی بیش از ۷ دهه گذشته با اشغال سرزمینهای اسلامی و کشتار بی گناهان و اقدامات شوم دیگر، قدس شریف که نزد همه پیروان ادیان ابراهیمی مقدس است را مورد هتک حرمت قرار داده است. ابنالرضا در پایان، تقویت گفتوگو و همفکری میان کشورهای اسلامی را مهمترین اولویت جهان اسلام در شرایط کنونی دانست و بر ضرورت همکاری برای حل مشکلات مسلمانان و احقاق حقوق آنان تأکید کرد.
وی از همه کشورهای اسلامی خواست تا با اتحاد و همبستگی، در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کنند و از آرمانهای مشترک دفاع نمایند. این پیام در حالی منتشر میشود که روابط ایران با برخی کشورهای اسلامی در ماههای اخیر بهبود یافته است و تهران تلاش میکند با تقویت دیپلماسی اسلامی، چالشهای منطقهای را مدیریت کند.
سرپرست وزارت دفاع همچنین تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار صلح و ثبات در منطقه بوده و با تمام توان از حقوق ملتهای مظلوم خصوصاً فلسطین حمایت میکند
