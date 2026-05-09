سرپرست مرکز بینالملل و مدارس خارج از کشور با بیان اینکه پس از جنگ اخیر ، تنها در کشور امارات با لغو مجوز مدارس ایرانی مواجه شدیم، گفت: حدود 1300 نفر از 2300 دانشآموز ایرانی این کشور به مدارس داخل کشور و مدارس بین الملل امارات منتقل شدند و 1000 دانشآموز باقیمانده که شرایط بازگشت به ایران را نداشتند، بصورت آنلاین توسط سرپرستی مدارس ایران در استانبول ترکیه، ساماندهی شدند.
به گزارش ایسنا، محمد سلیمی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 8000 دانشآموز در 74 مدرسه ایرانی و در 34 کشور مشغول تحصیل هستند، گفت: این مدارس در خارج از کشور برای فرزندان کارگزاران نظام و ایرانی های مقیم خارج از کشور فعالیت میکنند و برنامه درسی ایران در آنها اجرا میشود. وی با اشاره به تأثیر جنگ اخیر بر روند تحصیل دانشآموزان در خارج از کشور افزود: ما فقط در امارات با مشکل مواجه شدیم.
سه روز پس از شروع جنگ، مجوز مدارس ما در این کشور لغو شد. حدود 2300 دانشآموز تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتند که از این تعداد، 1300 نفر با دریافت پرونده به مدارس داخل کشور بازگشتند و گروهی به مدارس بینالملل در امارات رفتند. سرپرست مرکز امور بینالملل دارای هفت سرپرستی مدارس در خارج از کشور بوده که مدارس تحت پوشش خود را مدیریت و پشتیبانی میکنند.
سبه به برگزاری امتحانات نهایی اظهار کرد: تا زمانی که تکلیف امتحانات نهایی در داخل کشور مشخص نشود، وضعیت در خارج نیز مبهم است. سال گذشته حدود 95 حوزه امتحانی در مدارس و نمایندگیهای سیاسی داشتیم که همزمان با داخل کشور در دو افق صبح و عصر برگزار میشد.
دانشآموزان پایه یازدهم و دوازدهم که قصد شرکت در کنکور سراسری ایران را دارند حتماً باید در امتحانات نهایی در داخل کشور یا کشورهایی که حوزه امتحانی نهایی داریم مانند عمان، قطر، ترکیه، کویت، عراق و... شرکت کنند
