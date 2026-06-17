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سرپرست تیم ملی هاکی سالنی زنان ایران: هدف اصلی از برگزاری اردوهای مستمر، آماده‌سازی تیمی قدرتمند

ورزش News

سرپرست تیم ملی هاکی سالنی زنان ایران: هدف اصلی از برگزاری اردوهای مستمر، آماده‌سازی تیمی قدرتمند
تیم ملی هاکی سالنی زنان ایراناردوهای مستمرآماده‌سازی تیمی قدرتمند
📆6/17/2026 12:30 PM
📰SharghDaily
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سرپرست تیم ملی هاکی سالنی زنان ایران، فاطمه نوراللهی، در حاشیه سومین اردوی آماده‌سازی این تیم در شهرستان بیرجند اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری اردوهای مستمر، آماده‌سازی تیمی قدرتمند و منسجم برای حضور موفق در مسابقات انتخابی جام جهانی و رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ تایلند است.

سرپرست تیم ملی هاکی سالنی زنان ایران گفت: هدف اصلی از برگزاری اردوهای مستمر ، آماده‌سازی تیمی قدرتمند و منسجم برای حضور موفق در مسابقات انتخابی جام جهانی و رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ تایلند است.

فاطمه نوراللهی روز چهارشنبه در حاشیه سومین اردوی آماده‌سازی این تیم در شهرستان بیرجند اظهار کرد: بازیکنان تیم ملی در شرایط فنی و آمادگی مطلوبی قرار دارند و کادر فنی نیز از روند تمرینات رضایت دارد. وی ادامه داد: همه اعضای تیم با انگیزه بالا در مسیر تحقق اهداف پیش‌رو گام برمی‌دارند و تمام تلاش مجموعه تیم ملی، کسب سهمیه جام جهانی و ایستادن بر روی سکوی افتخار آسیاست.

سرپرست تیم ملی هاکی سالنی بانوان ایران ضمن قدردانی از میزبانی شایسته مردم مهمان‌نواز بیرجند و همچنین همکاری و حمایت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان و هیات هاکی استان خراسان جنوبی افزود: شرایط اسکان، سالن تمرین و امکانات رفاهی در سطح مطلوبی قرار دارد و آرامش بسیار خوبی بر اردوی تیم ملی حاکم است که این موضوع نقش مهمی در روند آماده‌سازی بازیکنان دارد. وی با اشاره به اهداف برگزاری اردوهای آماده‌سازی عنوان کرد: هدف اصلی و نهایی از برگزاری این اردوهای مستمر، آماده‌سازی تیمی قدرتمند، منسجم و آماده برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی و رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ است که به میزبانی کشور تایلند برگزار خواهد شد.

نوراللهی تصریح کرد: این رقابت‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و سطح مسابقات در قاره آسیا همواره بسیار فشرده و رقابتی بوده است، اما دختران هاکی‌باز ایران در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که توانایی شگفتی‌سازی و رقابت با قدرت‌های برتر آسیا را دارند. وی تاکید کرد: موفقیت در میادین بزرگ بین‌المللی نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه است بنابراین از رئیس فدراسیون هاکی که نگاه ویژه‌ای به توسعه هاکی بانوان دارند و همچنین همراهی رسانه‌هایی که همواره صدای رسای ورزش بانوان بوده‌اند قدردانی می‌کنیم و امید است با دعای خیر مردم ایران بتوانیم در مسابقات پیش‌رو پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را با افتخار به اهتزاز درآوریم.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز با اشاره به میزبانی اردوی تیم ملی هاکی سالنی بانوان در بیرجند گفت: برگزاری اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ملی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی استان‌ها و نمایش توانمندی‌های موجود در حوزه میزبانی، زیرساخت‌ها و امکانات اجرایی است. امیرحسین تلواری افزود: میزبانی اردوی اخیر تیم ملی هاکی سالنی بانوان، زمینه مناسبی برای معرفی قابلیت‌های خراسان جنوبی به فدراسیون هاکی فراهم کرد و این رویداد توانست اعتماد و اطمینان مسئولان فدراسیون را نسبت به ظرفیت‌های استان افزایش دهد.

وی با اشاره به حضور دو ورزشکار خراسان جنوبی در اردوی تیم ملی تصریح کرد: حضور نمایندگان استان در جمع ملی‌پوشان نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و استعدادهای ارزشمند ورزشی خراسان جنوبی است و ثابت می‌کند فاصله جغرافیایی از پایتخت نمی‌تواند مانعی برای دیده شدن توانمندی‌های استان‌ها در عرصه ورزش کشور باشد. سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با تاکید بر حمایت از هیات‌های ورزشی استان عنوان کرد: این اداره‌کل آمادگی دارد از تمامی هیات‌هایی که توانایی میزبانی اردوهای تیم‌های ملی و رویدادهای ملی را دارند، حمایت کند تا زمینه برگزاری هرچه بیشتر این اردوها در استان فراهم شود.

وی ادامه داد: برگزاری اردوهای ملی در استان‌ها در چارچوب سیاست‌های آمایش سرزمینی وزارت ورزش و جوانان دنبال می‌شود و نقش مؤثری در شناسایی ظرفیت‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و کشف استعدادهای ورزشی مناطق مختلف کشور دارد. تلواری یادآور شد: تداوم این روند علاوه بر معرفی امکانات و توانمندی‌های ورزشی خراسان جنوبی، به استعدادیابی و پرورش ورزشکاران نخبه کمک کرده و زمینه حضور قهرمانان بیشتری از استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را فراهم خواهد کرد.

سومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هاکی سالنی بانوان کشور با حضور ۲۱ ورزشکار و چهار عضو کادر فنی در بیرجند در حال برگزاری است و تا ۲۹ خرداد ماه جاری ادامه دارد

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تیم ملی هاکی سالنی زنان ایران اردوهای مستمر آماده‌سازی تیمی قدرتمند مسابقات انتخابی جام جهانی رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶

 

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