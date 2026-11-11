سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اعلام وضعیت جوی پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ از بسته شدن چهار محور اصلی در استان‌های تهران و مازندران به دلیل بارش برف و باران خبر داد.

سرهنگ ناصر قلی‌نیا ، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ، صبح پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ از تداوم بارش برف و باران در برخی از محورها خبر داد که منجر به اختلال در تردد شده است. این مقام انتظامی اعلام کرد که در حال حاضر چهار محور غیرشریانی در استان‌های تهران و مازندران به همراه محورهای دیگری در کرمانشاه و چلگرد کاملاً مسدود هستند. این بسته شدن‌ها ناشی از شرایط جوی نامساعد و کوهستانی بودن مسیرهاست که تردد را غیرممکن ساخته است.

بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده از مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، چهار محور غیرشریانی به طور کامل بسته شده‌اند که شامل جاده هشتگرد به طالقان، جاده پاوه به مریوان در محدوده گردنه تته، جاده چلگرد به دهستان موگوئی در محدوده گردنه عسل‌کشان و همچنین مسیر وازک به بلده می‌شود. این اعداد و نام‌ها دقیقاً بیانگر نقاطی هستند که به دلیل تراکم برف و یخ‌زدگی مسیر، تردد خودروها ممنوع اعلام شده است.

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جزئیات دقیق محورهای مسدود شده و مکان‌ها

مسیر هشتگرد به طالقان که یکی از ورودی‌های مهم به مناطق کوهستانی تهران و البرز محسوب می‌شود، در شرایط فعلی برای عبور و مرور رانندگی‌ها بسته است. این مسدودیت باعث می‌شود مسافران و شهروندانی که قصد سفر به این مناطق را دارند، مجبور به تغییر برنامه خود شوند. پلیس راهور فراجا تاکید کرده است که این اقدام برای حفظ جان مسافران و جلوگیری از بروز حوادث رانندگی در جاده‌های یخ‌زده انجام شده است.

در استان کرمانشاه، جاده پاوه به مریوان که در محدوده گردنه تته قرار دارد، با اختلال کامل مواجه شده است. گردنه تته به دلیل ارتفاع و شرایط سخت آب و هوایی در فصل پاییز و زمستان همیشه یکی از چالش‌برانگیزترین مسیرهاست و بسته شدن آن نیازمند عملیات سنگین برف‌روبی است. وضعیت جاده چلگرد به دهستان موگوئی در محدوده گردنه عسل‌کشان نیز مشابه همین نقاط بوده و تردد در این محور کاملاً قطع شده است.

مسیر وازک به بلده در استان مازندران نیز در لیست محورهای مسدود شده قرار دارد. این جاده که اهمیت ویژه‌ای برای دسترسی به مناطق ییلاقی و توریستی شمال کشور دارد، به دلیل بارش‌های اخیر و احتمال سیلاب‌های ناگهانی یا یخ‌زدگی شدید، برای رانندگان باز نیست. بسته شدن این چهار محور نشان‌دهنده شدت بارش‌ها و نیاز به توجه ویژه به هشدارهای هواشناسی است.

هشدارهای پلیس راهور فراجا به رانندگان

سرهنگ ناصر قلی‌نیا از رانندگان خواسته است که پیش از هرگونه سفر، حتماً از آخرین وضعیت راه‌ها و جاده‌های کشور مطلع شوند. این توصیه با توجه به عدم قطعیت در بازگشایی محورهای بسته و احتمال بارش‌های بیشتر در روزهای آینده صادر شده است. اطلاع‌رسانی دقیق به کاربران جاده‌ای می‌تواند از سردرگمی و توقف‌های طولانی‌مدت در مسیرها جلوگیری کند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا تاکید کرد که همراه داشتن تجهیزات زمستانی، به ویژه زنجیر چرخ، برای تمامی رانندگانی که مجبور به تردد در جاده‌های باز یا مناطق کم‌خطرتر هستند، الزامی است. با وجود بسته بودن محورهای اصلی، هنوز جاده‌های فرعی وجود دارند که تردد در آن‌ها امکان‌پذیر است اما بدون تجهیزات مناسب بسیار خطرناک خواهد بود. رعایت این نکات ایمنی می‌تواند از بروز تصادفات منجر به جرح و فوت جلوگیری کند.

وضعیت جوی در استان‌های مازندران و تهران برای روزهای آینده نیز نوساناتی خواهد داشت. پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه بارش‌های پراکنده و وزش باد شدید در تهران و بارش برف و باران در مازندران است. این شرایط می‌تواند منجر به بسته شدن مجدد برخی محورهایی شود که اخیراً بازگشایی شده‌اند یا ایجاد ترافیک سنگین در مسیرهای جایگزین گردد. رانندگان باید آمادگی کامل برای مواجهه با این تغییرات ناگهانی جوی داشته باشند.

پلیس راهور فراجا اعلام کرده است که تیم‌های امدادی و یخ‌زدا در نقاط حادثه‌خیز مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، سریعاً به رانندگان کمک کنند. با این حال، توصیه اکید این است که سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی و جاده‌های بسته تا زمان بهبود شرایط جوی و اعلام وضعیت سبز توسط پلیس به تعویق بیفتد. ایمنی جاده‌ای اولویت اصلی مراکز انتظامی است و رعایت دستورالعمل‌ها مسئولیت مشترک تمامی کاربران جاده است.