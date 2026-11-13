سرن اوزکان و مقابله با یک میلیارد تن هدررفت غذا در کاپ۳۱

گزارش اختصاصی از کاپ۳۱ آنتالیا و تحلیل راهکارهای سرن اوزکان برای کاهش هدررفت غذایی. بررسی آمار سازمان ملل و تاثیر متان بر تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی جهانی در سال ۲۰۲۴.

سرن اوزکان ، نویسنده و تولیدکننده محتوا، در هفت سال گذشته رویکرد خود را نسبت به خرید مواد غذایی به دقت بازنگری کرده است. او از سال ۲۰۱۹ سبک زندگی بدون پسماند را دنبال می‌کند و تنها به اندازه مصرف شخصی یا خانوادگی، خرید انجام می‌دهد. این تغییر رفتار در آنتالیا ترکیه و حاشیه نشست اقلیمی سازمان ملل، کاپ۳۱ ، که در ماه جاری برگزار می‌شود، به یکی از محورهای اصلی توجه تبدیل شده است. گزارش سال ۲۰۲۴ برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد نشان می‌دهد جهان هر سال بیش از یک میلیارد تن مواد غذایی را هدر می‌دهد.

مکانیسم کاهش پسماند غذایی در کاپ۳۱

بر اساس آمار رسمی، ۶۴۵ میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در مقابل، هر فرد به طور متوسط سالانه ۷۹ کیلوگرم مواد غذایی را در خانه دور می‌ریزد. این رقم معادل دست‌کم یک میلیارد وعده غذایی است که در هر روز در سراسر جهان دورریخته می‌شود. سرن اوزکان توضیح می‌دهد که اسباب‌کشی یا بیماری می‌تواند این برنامه‌ها را مختل کند، اما در شرایط عادی، این روش به بخشی طبیعی از زندگی روزمره او تبدیل شده است. او تاکید دارد که آگاهی‌بخشی باید با اقدام عملی و پاسخ‌گویی همراه باشد تا موثر واقع شود.

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نقش کشورهای و عوامل موثر بر هدررفت

تاکنون تنها ۳۰ کشور، موضوع کاهش اتلاف مواد غذایی را در برنامه‌های ملی اقدام اقلیمی خود گنجانده‌اند. کلمنتاین اوکانر از برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد امیدوار است توجه سیاسی به این موضوع، کشورهای بیشتری را به گنجاندن آن در راهبردهای ملی ترغیب کند. داده‌ها نشان می‌دهند خانوارها با ۶۰ درصد سهم، بزرگ‌ترین منبع هدررفت هستند. خدمات غذایی ۲۸ درصد و بخش خرده‌فروشی ۱۲ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. پیش‌تر تصور می‌شد این مشکل منحصر به کشورهای پردرآمد است، اما سرن اوزکان و همکارانش ثابت کرده‌اند که این یک چالش جهانی است.

تاثیرات زیست محیطی و مقایسه جهانی

اتلاف و هدررفت مواد غذایی مسئول ۸ تا ۱۰ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است. لیز گودوین از موسسه منابع جهانی می‌گوید آمریکا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این هدررفت است. او همچنین اشاره می‌کند که برخی کشورهای خاورمیانه با وجود واردات گسترده، مقادیر زیادی غذا را هدر می‌دهند. تجزیه غذا در محل‌های دفن زباله و شرایط بدون اکسیژن، گاز متان تولید می‌کند. کلمنتاین اوکانر هشدار می‌دهد متان در بازه ۲۰ ساله، ۸۴ برابر قوی‌تر از دی‌اکسید کربن است و کاهش هدررفت تاثیر سریع بر کاهش آثار تغییرات اقلیمی دارد.

اهداف پایدار و راهکارهای فردی

یکی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، کاهش ۵۰ درصدی هدررفت مواد غذایی تا سال ۲۰۳۰ است. تولید غذا به زمین، آب و انرژی زیادی نیاز دارد که با هدررفت غذا نیز تلف می‌شوند. پروژه دراداون در آمریکا، کاهش اتلاف را موثرترین اقدام اقلیمی می‌داند که افراد می‌توانند انجام دهند. تغییرات ساده در عادت‌های روزمره مانند مدیریت بهتر یخچال و برنامه‌ریزی خرید، می‌تواند به افزایش غذا و کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان کمک کند. این راهکارها به کاهش تنوع زیستی دامن نمی‌زنند و امنیت غذایی را بهبود می‌بخشند.