ارتش آمریکا موفق به خنثیسازی پهپادهای تهاجمی ایرانی در تنگه هرمز شد؛ در همین حال مذاکرات هستهای بین واشنگتن و تهران به مرحله نهایی نزدیک میشود.
فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) امروز در بیانیهای رسمی اعلام کرد که نیروهای هوایی و دریایی این کشور موفق به سرنگونی چندین پهپاد بدون سرنشین ایرانی شدند که در حال پرواز بر فراز تنگه هرمز به سمت کشتیهای تجاری عبوری بودند.
این پهپادها که بهنظر میرسید برای حمله به ناوگان تجاری طراحی شده بودند، توسط سامانههای دفاع هوایی پیشرفته آمریکایی شناسایی و در ساعاتی گذشته بهصورت کامل خنثی سازی شدند. عملیات سرنگونی، بدون هیچگونه خسارت جانی یا مالی به کشتیهای عبوری انجام شد و ترافیک تجاری در تنگه هرمز بهسرعت به حالت عادی بازگشت. ارتش آمریکا تأکید کرد که این اقدامات برای حفظ امنیت مسیرهای بحرانی انرژی و جلوگیری از تهدیدات احتمالی علیه تجارت بینالمللی انجام گرفته است.
در همین روز، دیپلماتهای آمریکایی و ایرانی بهسرعت به مذاکراتی حساس پیرامون توافقنامه نهایی حول برنامه هستهای ایران پرداختهاند. رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ، پیش از چند روز گذشته اظهارنظر کرده بود که مذاکرات در آستانه تکمیل نهایی هستند و تنها جزئیات تکمیلی متن تفاهمنامه باقی مانده است. از سوی دیگر، شهاب شریف، نخستوزیر پاکستان، با اشاره به نزدیک شدن فرصتی بزرگ برای صلح، بیان کرد که هیچیک از طرفین نمیخواهند تنشهای نظامی در منطقه را تشدید کنند.
او افزود که مذاکرات میان واشنگتن و تهران میتواند نقطه عطفی برای ثبات منطقهای باشد، هرچند هنوز چالشهای زیادی پیش روی دو کشور و جامعه بینالمللی قرار دارد. علیرغم پیشرفتهای دیپلماتیک، تنشهای نظامی در خاورمیانه همچنان پابرجاست. ایران بهمنظور نشان دادن توان نظامی خود، مجبور به پرتاب پهپادهای تهاجمی به سمت تنگه هرمز شد که هدف اصلی آن تهدید به حمله به کشتیهای تجاری بود.
ایالات متحده با بهرهگیری از قابلیتهای پیشرفته دفاع هوایی، توانست این تهدید را بهسرعت خنثی کند. این رویداد نشان میدهد که هرچند مسیر صلح میتواند نزدیک شود، اما هرگونه پیشروی نظامی میتواند بهسرعت باعث تشدید خطرات شود. بههمین دلیل، مقامات نظامی و دیپلماتیک هر دو کشور بر ضرورت حفظ آرامش در مسیرهای تجاری بحرانی تأکید دارند و به دنبال راهکارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از بروز درگیریهای بیشتر هستند.
در نهایت، این حادثه یادآور این نکته است که امنیت دریایی و تجارت جهانی بهصورت مستقیم تحت تأثیر تصمیمات نظامی و دیپلماتیک قرار میگیرد و همکاریهای بینالمللی در این زمینه بیش از پیش حیاتی است
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