جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از خارج شدن هواگردهای پیشرفته دشمن از کنترل و فرود سالم آن‌ها به عنوان غنیمت خبر داد. این اقدام ضربه مهلکی به نیروی هوایی متجاوزان وارد کرد.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک ایران توانسته‌اند تعدادی از هواگردهای بسیار پیشرفته دشمن را از کنترل آنان خارج سازند. این عملیات منجر به فرود سالم این هواپیماها در خاک ایران به عنوان غنیمت جنگی شد.

جزئیات عملیات جنگ الکترونیک و انهدام رادارها

به گزارش فارس، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد که سرنگونی و انهدام هواگردهای دشمن چه در آسمان و چه روی باند، ضربه مهلکی به پیکره نیروی هوایی متجاوزان وارد آورد. از همه مهم‌تر، سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک کشور توانستند تعدادی از پرپیشرفته‌ترین هواگردهای دشمن را از کنترل آنان خارج ساخته و سالم به عنوان غنیمت به زمین بنشانند. با نابودی کامل رادارهای هشدار اولیه، سامانه‌های پدافندی و تجهیزات دشمنان در منطقه، پایگاه‌های منطقه‌ای دشمن عملاً منهدم و فلج شده‌اند.

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ضعف استراتژیک متجاوزان در پایگاه‌های منطقه‌ای

متجاوزان دیگر هیچ امیدی به این پایگاه‌ها ندارند و تنها اتکای باقی‌مانده‌شان عرشه ناوهایی است که آن‌ها هم از نقطه مرزی عقب رانده شده‌اند. این تحولات نشان می‌دهد که توانایی‌های دفاعی و تهاجمی دشمن در منطقه به شدت کاهش یافته است. ناتوانی در حفظ امنیت هوایی و زمینی، اعتماد به نفس نیروهای نظامی متجاوز را از بین برده است.

تأثیر وحدت جبهه مقاومت بر نظم جدید

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد که وحدت جبهه مقاومت تعیین‌کننده نظم جدید منطقه است. این دیدگاه نشان می‌دهد که همکاری میان بازیگران مختلف منطقه‌ای نقش حیاتی در ایجاد تعادل قدرت دارد. در آینده نزدیک به بازدارندگی حداکثری دست خواهیم یافت که مانع هرگونه تجاوز احتمالی شود.

پیامدهای حملات به تأسیسات سوختی ایران

پزشکیان اعلام کرد که حملات به تأسیسات سوخت ایران موجب انتشار ۱.۵ میلیون تن آلاینده شده است. این میزان انتشار آلودگی نشان‌دهنده شدت خسارات وارده به زیرساخت‌های انرژی کشور است. چنین اقداماتی نه تنها به محیط زیست آسیب می‌زند بلکه ثبات اقتصادی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.