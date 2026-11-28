ارتش ایران ادعا کرد پهپاد آمریکایی را سرنگون و نفتکش را با مین هدف قرار داد، اما سنتکام این گزارش‌ها را رد و بر آزادی عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز تاکید کرد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد که یک پهپاد شناسایی متعلق به ایالات متحده آمریکا را بر فراز خلیج فارس با استفاده از یک سامانه پدافند هوایی بومی سرنگون کرده است. این ارتش در بیانیه‌ای همزمان مدعی شد که یک نفتکش در شرق تنگه هرمز پس از ورود به محدوده‌ای که تهران آن را ممنوع اعلام کرده است، با مین دریایی برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی و توقف شده است.

جزئیات ادعای سرنگون و برخورد با مین

ارتش ایران در بیانیه‌ای توضیح داد که سه نفتکش متخلف در ساعت یازده شب به وقت محلی، پس از خاموش کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری خود، وارد محدوده ممنوعه در شرق تنگه هرمز شدند. این نهاد نظامی افزود که یک فروند از این نفتکش‌ها بر اثر برخورد با مین دریایی دچار حریق شده و از حرکت بازماند، در حالی که دو نفتکش همراه پس از این حادثه تغییر مسیر دادند و به سمت خلیج فارس بازگشتند.

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امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش ایران، روز شنبه در بیانیه‌ای که به مناسبت روز نیروی دریایی صادر شد، تاکید کرد که تنگه هرمز تا زمانی که شروط ایران تامین نشود، بسته خواهد ماند. این اظهارنظر مستقیماً نشان‌دهنده سیاست تهاجمی‌تر تهران در قبال ترافیک دریایی در این آبراه استراتژیک است.

واکنش سنتکام و رد ادعاهای ایران

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز جمعه در پاسخ به اقدامات ایران اعلام کرد که با مشارکت نیروهای آمریکا، هزاران کشتی به همراه میلیاردها بشکه نفت خام به‌صورت امن و آزادانه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. این ستاد نظامی همچنین تصریح کرد که تا زمانی که نیروی دریایی آمریکا و شرکای منطقه‌ای آن کنترل تنگه هرمز را در دست دارند، هیچ عوارضی برای عبور کشتی‌ها در این مسیر وجود نخواهد داشت.

سنتکام سه ادعای مطرح شده توسط فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران را به طور کامل رد کرد. این مرکز اعلام نمود که ادعاهای ایران درباره برخورد نفتکش‌ها با مین‌های دریایی از سوی هیچ مرجع رسمی یا ملی دیگری تایید نشده است. این موضع گیری رسمی واشنگتن نشان‌دهنده اختلاف نظر عمیق میان دو طرف در روایت وقایع دریایی اخیر است.

آمار عبور کشتی‌ها و گزارش‌های اطلاعاتی

مرکز مشترک اطلاعات دریایی در آخرین گزارش خود که در ۲۶ نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که از اول نوامبر تا روز تنظیم این گزارش، مجموعا ۱۷ نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند. این مرکز با رد ادعاهای ایران درباره مین‌های جدید، بر تداوم ترافیک آزاد کشتی‌ها در این مسیر تاکید دارد و آمار دقیقی از عبور موفقیت‌آمیز ناوگان تجاری ارائه می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی، آمریکا در فاصله ۱۹ تا ۲۱ نوامبر، عبور روزانه به‌طور میانگین ۳۸ کشتی و در فاصله ۲۲ تا ۲۵ نوامبر، عبور مجموعا ۱۲۸ کشتی را از تنگه هرمز تسهیل کرده است. این اعداد نشان می‌دهد که علی‌رغم ادعاهای ایران مبنی بر بستن تنگه، روند حمل و نقل دریایی بدون اختلال جدی ادامه داشته است.