جلسه شورای شهر تهران روز سه‌شنبه برای بررسی تمدید یا توقف طرح رایگان حمل‌ونقل عمومی برگزار می‌شود. تصمیم‌گیری نهایی با توجه به شرایط موجود و رفع یا عدم رفع ضرورت‌های ناشی از شرایط جنگی انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، جعفر تشکری هاشمی ، در خصوص وضعیت مصوبه رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی در پایتخت و احتمال تمدید آن پس از ۱۵ اردیبهشت ماه، توضیحاتی ارائه کرد.

ایشان با اشاره به اینکه این مصوبه تا نیمه اردیبهشت ماه اعتبار دارد، بیان داشت که تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تداوم یا پایان این طرح، در جلسه روز سه‌شنبه شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تشکری هاشمی تاکید کرد که این تصمیم به شرایط موجود و ضرورت‌های ناشی از شرایط جنگی اخیر بستگی دارد.

در صورت رفع شدن این ضرورت‌ها و بازگشت به شرایط عادی، کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی به روال قبل بازگردانده خواهد شد و مسافران ملزم به پرداخت هزینه خواهند بود. این موضوع در جلسه فردا سه‌شنبه شورا، در صورت لزوم، مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد تا بهترین تصمیم با توجه به منافع عمومی اتخاذ شود. این مصوبه در ابتدا با هدف کاهش بار مالی بر دوش شهروندان در شرایط دشوار جنگی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تصویب شده بود.

رایگان شدن خدمات حمل‌ونقل عمومی شامل مترو و اتوبوس‌های تندرو می‌شد و استقبال گسترده‌ای را به همراه داشت. اما با توجه به تغییرات احتمالی در شرایط و کاهش تنش‌ها، شورای شهر در حال بررسی امکان بازگشت به وضعیت قبلی است. تصمیم نهایی باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با هدف حفظ تعادل بین ارائه خدمات عمومی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای اداره سیستم حمل‌ونقل عمومی اتخاذ شود.

این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا سیستم حمل‌ونقل عمومی نقش حیاتی در زندگی روزمره شهروندان ایفا می‌کند و هرگونه تغییر در آن می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر زندگی آنها داشته باشد





