نگرانیهای بینالمللی از وضعیت مذاکرات تهران و واشینگتن در سایه افزایش تنشها در تنگه هرمز و ادامه ابهامات پیرامون برنامه هستهای ایران. گزارشهایی از افزایش فعالیتهای امنیتی داخلی و قطعی اینترنت نیز منتشر شده است.
آینده مذاکرات تهران و واشینگتن در هالهای از ابهام قرار گرفته است، بهویژه در سایه تشدید تنشها در تنگه هرمز و ادامه ابهامات پیرامون برنامه هستهای ایران .
این وضعیت پیچیده، نگرانیهای بینالمللی را برانگیخته و چشمانداز روشنی برای حل اختلافات پیش رو وجود ندارد. فاتح بیرول، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی، شرایط کنونی را بهعنوان بزرگترین تهدید برای امنیت انرژی در طول تاریخ توصیف کرده است که نشاندهنده وخامت اوضاع و تاثیرات گسترده آن بر بازارهای جهانی است. همزمان، گزارشهایی از افزایش فعالیتهای امنیتی در داخل ایران منتشر شده است.
یک شهروند ایرانی در ارتباط با ایراناینترنشنال اعلام کرده که ماموران امنیتی با لباس شخصی در محلههای مختلف تهران، بهویژه در ایستبازرسیها و پارکها، به گشتزنی مشغول هستند و بهطور گسترده موبایل افراد را مورد بازرسی قرار میدهند. این اقدامات، نگرانیها در مورد نقض حریم خصوصی و افزایش سرکوب داخلی را تشدید میکند. از سوی دیگر، قطعی اینترنت در ایران همچنان ادامه دارد و به روز پنجاهوپنجم خود رسیده است.
نتبلاکس، نهادی که وضعیت اینترنت در سراسر جهان را پایش میکند، اعلام کرده که این قطعیها از مرز ۱۲۹۶ ساعت فراتر رفته و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی متعددی را مختل کرده است. محدودیت دسترسی به شبکه جهانی، تجارت آنلاین، سامانههای پرداخت و سایر بخشهای وابسته به فناوری دیجیتال را با مشکل مواجه کرده و بر زندگی روزمره مردم تاثیر منفی گذاشته است.
در عرصه بینالمللی، پیشنهاد جنجالی پائولو زاپولی، نماینده ارشد رئیسجمهوری آمریکا، مبنی بر جایگزینی تیم ملی فوتبال ایران با ایتالیا در جام جهانی ۲۰۲۶، واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. این پیشنهاد، که بیشتر جنبه سیاسی دارد تا ورزشی، نشاندهنده افزایش فشارها بر ایران از سوی آمریکا است. با وجود تمدید آتشبس موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، این آتشبس را ناپایدار ارزیابی کرده و خواستار برقراری آتشبس دائمی در منطقه شده است.
این موضع، نشاندهنده نگرانیهای استرالیا در مورد ادامه بیثباتی در خاورمیانه است. در داخل ایران، علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارشهایی از مخالفت مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، با هرگونه تمدید مذاکرات ارائه داده است. به گفته علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، مجتبی خامنهای بهعنوان «فرمانده کل قوا» و «فردی که کشور را اداره میکند» شناخته میشود و بهشدت با ادامه مذاکرات در شرایط کنونی مخالف است.
این موضوع، نشاندهنده وجود اختلافنظر در میان مقامات عالیرتبه ایران در مورد نحوه تعامل با غرب است. همچنین، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از جهش قیمتها در روزهای اخیر خبر داده و وضعیت کنونی را «غیرقابل قبول» توصیف کرده است. او خواستار ارائه تسهیلات بانکی به صاحبان کارخانهها و کارفرمایان شده و از کمک دولت و سازمان برنامه و بودجه خبر داده است.
در حوزه نظامی، اسرائیل قرارداد جدیدی به ارزش ۱۸۳ میلیون دلار برای تامین مهمات هوایی با شرکت البیت امضا کرده است. این قرارداد، که در ماه ژانویه نیز مشابه آن منعقد شده بود، نشاندهنده افزایش آمادگی نظامی اسرائیل در منطقه است. در سطح بینالمللی، ژاپن و عربستان سعودی در مورد تحولات منطقهای و بازار انرژی رایزنی کردهاند.
نخستوزیر ژاپن از تداوم صادرات نفت عربستان سعودی از مسیر بندرهای دریای سرخ پس از اختلال در تنگه هرمز قدردانی کرده و خواستار همکاری برای افزایش عرضه در آینده شده است. همچنین، ژاپن بر اهمیت دستیابی به توافق صلح میان ایران و آمریکا تاکید کرده و از ادامه تلاشهای دیپلماتیک خود در هماهنگی با ریاض و سایر کشورها خبر داده است. عربستان سعودی نیز پیشتر با چین در مورد ضرورت بازگشایی تنگه هرمز گفتوگو کرده بود.
در واکنش به اقدامات ایران در تنگه هرمز، سخنگوی کاخ سفید، اقدام سپاه پاسداران در ربودن کشتیهای تجاری را مشابه رفتار «دزدان دریایی» دانسته است. تحلیلگران سیاسی نیز معتقدند که تقابل سرسختانه میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز یک «بازی پرریسک» است که میتواند به تشدید تنشها و بروز درگیریهای نظامی منجر شود
ایران آمریکا مذاکرات تنگه هرمز برنامه هستهای قطعی اینترنت مجتبی خامنهای