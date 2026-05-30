سرمربی آرسنال از شکست در فینال لیگ قهرمانان اروپا ناراحت است

میکل آرتتا سرمربی آرسنال پس از شکست در فینال لیگ قهرمانان اروپا از شاگردانش تمجید کرد و اظهار داشت که این شکست برای او بسیار دشوار است. وی گفت که پذیرش این شکست بسیار سخت است و آنها باید فصلی که پشتسر گذاشتند را به رسمیت بشناسند. آرتتا همچنین به پاریسنژرمن تبریک گفت و آنها را بهترین تیم جهان خواند.
سرمربی آرسنال از اینکه تیمش در بدترین زمان ممکن اولین شکست خود در لیگ قهرمانان اروپا را متحمل شد، ناراحت است. میکل آرتتا که شاگردانش رقابت پایاپایی با پاریسنژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا داشتند و پس از تساوی یک-یک در جدالی 120 دقیقهای، در نهایت در ضربات پنالتی با نتیجه 4- 3 شکست خوردند و در بوداپست از کسب جام قهرمانی بازماندند، پس از این دیدار گفت: ما این فصل در لیگ قهرمانان اروپا حتی یک بازی را هم نباختیم.
اوضاع اما در این بازی بر وفق مراد ما پیش نرفت. یک پنالتی برای پاریسنژرمن گرفته شد، اما خطایی که روی مادوئکه صورت گرفت را داور پنالتی نگرفت، در حالی که پنالتی کاملاً واضح بود. در هر صورت، میخواهم به پاریسنژرمن و به ویژه لوئیس انریکه تبریک بگویم. آنها بهترین تیم جهان هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: پذیرش این شکست بسیار دشوار است، آنهم در حالی که ما در تمام طول رقابتهای این فصل تا فینال بسیار ثابت قدم بودیم و در نهایت هم جام را در ضربات پنالتی از دست دادیم، بنابراین این یک موقعیت دشوار است. به هر حال، ما باید فصلی که پشتسر گذاشتیم را به رسمیت بشناسیم، اما در حال حاضر هیچکس نمیتواند این درد را از ما دور کند.
سرمربی اسپانیایی آرسنال اما با وجود این شکست از شاگردانش تمجید کرد و اظهار داشت: سرمربیگری این بازیکنان برای من یک افتخار است. آنها به شیوهای خاص این نشان (لوگوی آرسنال) را نمایندگی میکنند و برای آن تلاش میکنند. با این حال، ما عنوانی بزرگ به دست آوردیم (قهرمانی در لیگ برتر) و عنوانی بزرگتر را از دست دادیم (ناکامی در کسب قهرمانی در لیگ قهرمانان).
آرتتا در پایان خاطرنشان کرد: حالا چند روزی را با خانوادهام وقت خواهم گذراند و اگر میخواهیم به یک سطح بالاتر برویم باید تصمیمات مهمی بگیرم.
