سرمربی تیم ملی عربستان: نتیجه تساوی برابر اروگوئه، گام مهمی در مسیر صعود بود

جورجیوس دونیس سرمربی تیم ملی عربستان پس از بازی با اروگوئه در نخستین بازی جام جهانی، از نتیجه تساوی رضایت نشان داد و نتیجه را گامی مهم در مسیر صعود برای تیمش دانست. دونیس همچنین توضیح داد که ساختن تیمی که توانایی رقابت در چنین سطحی را داشته باشد، به زمان و انعطاف بیشتری نیاز دارد.

به گزارش مشرق، جورجیوس دونیس سرمربی یونانی تیم ملی عربستان، از تساوی تیمش برابر اروگوئه در نخستین بازی جام جهانی ابراز رضایت کرد و تأکید داشت "سبزها" در نیمه اول از نظر تاکتیکی نمایش ایده‌آلی ارائه دادند، اما در نیمه دوم زیر فشار حریف عقب نشستند.

دونیس این نتیجه را گامی مهم در مسیر رقابت برای صعود دانست و توضیح داد ساختن تیمی که توانایی رقابت در چنین سطحی را داشته باشد، به زمان و انعطاف بیشتری نیاز دارد، چیزی که به دلیل کوتاه بودن دوره آماده‌سازی هنوز به‌طور کامل در اختیار او قرار نگرفته است. دونیس در نشست خبری پس از بازی گفت: به‌طور کلی در نیمه اول توانستیم بازی را بهتر مدیریت کنیم و اجازه ندادیم حریف موقعیت‌های خطرناک زیادی بسازد.

در نیمه دوم فشار زیادی به ما وارد کردند و ما قدرت کافی برای مقابله با آن فشار را نداشتیم. تیم ما خوب است و بازیکنان متمایزی داریم





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