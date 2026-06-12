سرمربی تیم ملی والیبال ایران: بلغارستان شایسته پیروزی بود

سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از شکست مقابل بلغارستان، اظهار داشت که آنها شایسته پیروزی بودند. آنها توانسته بودند توپ‌های بلند را به‌خوبی مدیریت کنند و در مقابل تیم ملی ایران، تصمیمات هوشمندانه و بر پایه قدرت بگیرند.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از شکست مقابل بلغارستان گفت که آنها شایسته پیروزی بودند. آنها توانسته بودند توپ‌های بلند را به‌خوبی مدیریت کنند و در مقابل تیم ملی ایران، تصمیمات هوشمندانه و بر پایه قدرت بگیرند.

سرمربی تیم ملی ایران همچنین گفت که بلغارستان روی بازی متمرکز بودند و می‌خواستند خودشان شانس را حفظ کنند، در حالی که تیم ملی ایران منتظر بودیم اتفاقی از طرف آنها بیافتد. این نکته کلیدی و تعیین‌کننده بود و سرمربی تیم ملی ایران معتقد است که مسئولیت آن با او است. او همچنین گفت که نتوانسته بود ذهنیت و نگرش ایده‌آل را در بازیکنان تیم ایجاد کند





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