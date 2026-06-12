سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین: بازی برابر میزبانان مسابقات بسیار سخت و سنگین خواهد بود

سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین پیش از دیدار با کانادا در جام جهانی 2026 تاکید کرد که بازی برابر میزبانان مسابقات بسیار سخت و سنگین خواهد بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین پیش از دیدار با کانادا در جام جهانی 2026 تاکید کرد که بازی برابر میزبانان مسابقات بسیار سخت و سنگین خواهد بود.

سرگی باربارز سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین در آستانه دیدار با کانادا در چارچوب رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 اظهار داشت که بازی برابر تیم میزبان قطعاً فشرده و شدیدی خواهد بود. باربارز پیش از بازی دو تیم در گروه B در یک نشست خبری در ورزشگاه تورنتو حضور یافت و با ابراز خرسندی از حضور در این تورنمنت و نمایندگی از کشورش گفت که مفتخر است بخشی از این داستان باشد.

وی همچنین گفت که تمام کیفیت و ویژگی‌هایی که دارند و همیشه با خود خواهند داشت، در زمین مسابقه به نمایش خواهند گذاشت. این سرمربی 54 ساله در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سلامتی ادین ژکو و هریس تاباکوویچ گفت که برای هریس هنوز کمی زود است و فکر می‌کند این یک موضوع مشخص باشد. او در بهترین حالت برای بازی دوم آماده خواهد شد. اما ادین ژکو اینجاست و به طور کاملاً عادی تمرین می‌کند.

باربارز درباره انتظاراتش از بازی فردا افزود که بازی در مسابقه نخست مقابل تیم میزبان افتخار بزرگی برای آنهاست. آنها می‌خواهند خود را به بهترین شکل ممکن به تمام دنیا نشان دهند و به عنوان تیمی که باید به آن احترام گذاشت، خود را نشان دهند. وی همچنین گفت که بازی کمی محکم و خشن خواهد بود، اما این در فوتبال کاملاً طبیعی است.

باربارز در پاسخ به سوالی درباره روند توسعه و پیشرفت تیم از زمان به دست گرفتن سکان هدایت آن در سال 2024 تاکنون گفت که این مسیر اصلاً آسان نبود. این موضوع به آنچه می‌خواستم، چگونگی انجام آن و روند کلی کار مربوط می‌شد. وی می‌خواست چیزی متفاوت، بهتر، ساده‌تر و صمیمانه‌تر خلق کند. این فرآیند نشان داد که آنها در یک مسیر و برنامه درست و در زمان‌بندی مناسب قرار دارند. امیدوار است که بتوانند به همین شکل ادامه دهند





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تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین جام جهانی فوتبال 2026 کانادا گروه B

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