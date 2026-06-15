در آستانه دیدار نیوزیلند و ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، دارن بیزلی سرمربی تیم ملی نیوزیلند تلاش کرد فضای پیرامون این مسابقه را کماهمیت جلوه دهد و تأکید کرد تمرکز تیمش فقط روی فوتبال است. این دیدار در گروه G و در لسآنجلس برگزار میشود؛ مسابقهای که پس از ماهها تنش سیاسی میان ایران و آمریکا و همچنین اعلام چارچوب توافق میان دو کشور برای پایان درگیریها، حساسیتهای خاصی پیدا کرده است.
به گزارش مشرق، در آستانه دیدار نیوزیلند و ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ ، دارن بیزلی سرمربی تیم ملی نیوزیلند تلاش کرد فضای پیرامون این مسابقه را کماهمیت جلوه دهد و تأکید کرد تمرکز تیمش فقط روی فوتبال است.
این دیدار در گروه G و در لسآنجلس برگزار میشود؛ مسابقهای که پس از ماهها تنش سیاسی میان ایران و آمریکا و همچنین اعلام چارچوب توافق میان دو کشور برای پایان درگیریها، حساسیتهای خاصی پیدا کرده است. با این حال بیزلی در نشست خبری تأکید کرد تیمش این بازی را مانند هر مسابقه دیگری آماده کرده است. وی در این باره گفت: صادقانه بگویم، ما این بازی را مثل یک مسابقه عادی در نظر گرفتهایم.
ما برای تمام بازیهای ملی به یک شکل آماده میشویم و هیچ چیز متفاوتی برای این مسابقه انجام ندادهایم. برای ما این بازی مهم است، چون در جام جهانی است و میخواهیم بهترین عملکرد را داشته باشیم. کاپیتان تیم ملی نیوزیلند، کریس وود، نیز همین نگاه را تائید کرد و گفت: تمرکز ما کاملاً روی فوتبال است. وقتی وارد زمین میشوید، هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد.
این دیدار در حالی برگزار میشود که به نوشته رویترز انتظار میرود حضور پرشمار ایرانیان در لسآنجلس فضای خاصی به ورزشگاه بدهد. با این حال سرمربی نیوزیلند تأکید کرد بازیکنانش از چنین فضایی استقبال میکنند: بازیکنان همیشه بازی در ورزشگاههای پرجمعیت و پرهیجان را دوست دارند. ما برای همین لحظهها به جام جهانی آمدهایم.
این مسابقه بازگشت نیوزیلند به جام جهانی پس از ۱۶ سال غیبت است و بیزلی گفت تیمش سالها برای رسیدن به این نقطه تلاش کرده است: مدت زیادی منتظر این لحظه بودیم و حالا هیجانزدهایم که شروع کنیم. نیوزیلند در این بازی باید مقابل تیمی قرار بگیرد که در ردهبندی فیفا بیستم جهان است و در مرحله مقدماتی آسیا بدون شکست صعود کرده، اما کریس وود معتقد است فاصله تیمها در این تورنمنت زیاد نیست: تقریباً همه بازیها نزدیک و رقابتی بودهاند و هر تیمی شانس برد داشته است. همین موضوع به ما اعتمادبهنفس میدهد
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