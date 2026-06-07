سرمربی تیم ملی والیبال: موفق شدیم مقابل برزیل، والیبالی نرمال به نمایش بگذاریم

سرمربی تیم ملی والیبال پس از دیدار تدارکاتی با برزیل گفت: موفق شدیم مقابل برزیل، والیبالی نرمال به نمایش بگذاریم. او با بیان اینکه از ابتدا توافق کردیم این دیدار در پنج ست ۲۵ امتیازی برگزار شود، تصریح کرد: من کمی از ست چهارم ناامید شدم چون تنها ستی بود که با اختلاف زیاد برزیل برد. از طرفی خوشحالم، چون موفق شدیم مقابل برزیل، والیبالی نرمال به نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم ملی والیبال پس از دیدار تدارکاتی با برزیل گفت: موفق شدیم مقابل برزیل ، والیبالی نرمال به نمایش بگذاریم. روبرتو پیاتزا پس از دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی ایران و برزیل که سه بر دو به سود میزبان به پایان رسید، اظهار داشت: دو تیم ایران و برزیل در این مسابقه از ترکیب‌های مختلف استفاده کردند.

او با بیان اینکه از ابتدا توافق کردیم این دیدار در پنج ست ۲۵ امتیازی برگزار شود، تصریح کرد: من کمی از ست چهارم ناامید شدم چون تنها ستی بود که با اختلاف زیاد برزیل برد. از طرفی خوشحالم، چون موفق شدیم مقابل برزیل، والیبالی نرمال به نمایش بگذاریم. سرمربی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: برزیل تیم خوبی است. می‌دانیم که آن‌ها در رنکینگ جهانی بالاتر از ایران قرار دارند.

ما می‌توانیم خیلی پیشرفت کنیم. بنابراین در حال حاضر احساس خوبی دارم، اما باید ذهن‌مان را کاملا روی لیگ ملت‌ها متمرکز کنیم. تیم ملی والیبال ایران در هفته اول لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) می‌رود. تیم ایران در این مسابقه که با توافق سرمربیان در پنج ست برگزار شد، سه بر دو نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.

ست اول: ۳۶ بر ۳۴ ایران ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ ایران ست سوم: ۲۵ بر ۲۳ برزیل ست چهارم: ۲۵ بر ۲۱ برزیل ست پنجم: ۲۸ بر ۲۶ برزیل عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، آرمین قلیچ‌نیازی، سید عیسی ناصری، علی حق‌پرست، پوریا حسین‌خانزاده و محمدرضا حضرت‌پور ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند





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